Вербовка и сбор денег по новым методичкам: эксперт раскрыл, как ИГИЛ меняет тактику

Симферополь, 16 февраля. В республиках Татарстан и Крым сотрудники ФСБ пресекли деятельность российских граждан, которые через интернет под видом благотворительности собирали деньги для финансирования международной террористической организации «Исламское государство»1 (ИГИЛ1, запрещенная в РФ террористическая организация).

Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства. Известно, что граждане с 2015 по 2019 год вели сбор средств для боевиков. Против них были возбуждены уголовные дела по статье «Содействие террористической деятельности».

В комментарии ФАН кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Кемеровского государственного медицинского университета, эксперт Уральской ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма» Вадим Шиллер рассказал, что сейчас ИГИЛ начал менять тактику как вербовки, так и сбора средств.

«Здесь же речь идет о том, что сбор средств осуществлялся под видом благотворительной деятельности, соответственно, простых людей использовали — они отдавали деньги с искренней уверенностью, что финансируют благое дело. Здесь эксплуатировались чисто человеческие чувства. При этом те, кто это использовал — очень, скажем так, нехорошие люди. Вообще благотворительность — это относительно новая форма по сбору средств, которую ИГИЛ начал практиковать, поскольку до этого у него основными источниками доходов были более привычные нам варианты: продажа полезных ископаемых и нефти с контролируемых боевиками территорий, которые юридически вообще принадлежат Сирии и Ираку, торговля оружием, людьми, органами, наркотиками», — подчеркнул эксперт.

По его словам, действия ИГИЛ начали активно меняться после того, как лидер организации Абу Бакра аль-Багдади был ликвидирован, потому что сейчас боевики изменили саму тактику вербовки и привлечения подростков для участия в деятельности ИГИЛ. Он отметил, что сейчас достаточно помолодел облик террориста.

«Наглядные тому примеры произошли в Татарстане и ряде других регионов страны, когда 15–16-летние подростки давали присягу на верность ИГИЛ и осуществляли теракты по заранее определенной схеме. Точно так же у них сейчас меняется тактика и по финансированию этой организации», — сказал собеседник издания.

Вместе с тем Шиллер добавил, что уровень эффективности правоохранительных органов определяется тем, насколько они успешно предотвращают или раскрывают конкретные преступления.

«Я уже несколько лет не слышал ни про какие теракты, которые бы осуществлялись, и за ними стоял ИГИЛ. При этом мы получаем информацию, что в одном месте сотрудники ФСБ взяли вербовщиков, в другом — так называемую пехоту или пушечное мясо, которые совершают теракты, в данном случае взяли финансистов организации. Все это является показателем эффективной работы силовых ведомств», — констатировал эксперт Уральской ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма» Вадим Шиллер.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что сотрудники ФСБ задержали жителя Норильска за вербовку террористов для международной террористической организации «Исламское государство».

1 Организация запрещена на территории РФ.