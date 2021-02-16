В Крыму решили больше не брать на сезонную работу украинцев

Симферополь, 16 февраля. Сергей Аксенов поручил Министру курортов и туризма Крыма привлечь крымскую молодежь вместо традиционных украинских «заробитчан» к сезонным работам на крымских пляжах. Об этом сообщает корреспондент ФАН.

В ходе заседания Совета министров республики Крым 16 февраля глава Крыма Сергей Аксенов поручил министру курортов и туризма Вадиму Волченко провести работу по привлечению крымской молодежи для сезонных работ на крымских пляжах в курортный сезон.

«По кадровой политике: у нас много молодых людей, которые готовы заработать в сезон. Соответственно, задача — чтобы их привлекали. У нас раньше традиционно приезжие были с других регионов Украины. Сегодня не хватает, на самом деле, квалифицированных служащих в отелях и так далее. Поэтому эту работу до 1 марта вам необходимо полностью завершить — дайте молодым крымчанам возможность заработать», — заявил Аксенов.

Вместе с тем Волченко отметил, что уже сейчас идет работа по привлечению кадров в туристическую сферу. На следующей неделе запланированы переговоры с представителями бизнеса, а также среднеспециальными и высшими учебными заведениями по вопросу кадровой политики.

Напомним, что ране Аксенов сообщал, что на крымских стройках не хватает рабочих.