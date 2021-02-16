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Пока Украина отказывается от вакцины из РФ, американцы прививаются «Спутником V»

Пока Украина отказывается от вакцины из РФ, граждане США делают прививки «Спутник V»

Евпатория, 16 февраля. В евпаторийской больнице сегодня прошла процедура вакцинации «Спутником V», на которую добровольно прибыл гражданин Соединенных Штатов Америки Брюс Уотс Бевен. Ему 78 лет, он уже долгое время живет в Крыму, передает корреспондент ФАН.

На полуострове он проживает со своей супругой — гражданкой России Татьяной Смекаловой. Она известный археолог, сотрудник КФУ им. Вернадского. Вместе с супругом они занимаются изучением геологии Крыма. В соавторстве выпускают научные труды и книги.

Перед процедурой Бевен в интервью ФАН рассказал, что проживает в Крыму уже семь лет с супругой. По его словам, он уже больше года не может безопасно выехать в США. На вопрос, почему он решил привиться, Бевен ответил, что это правильно.

«В Америке мне сказали, что людям моего возраста делают прививки и я рад, что и здесь могу это сделать тоже. На самом деле для меня может быть опасен суточный перелет в США без защиты, поэтому лучше здесь и сейчас», — подчеркнул американец.

Еще он рассказал, что ему очень нравится Крым, особенно северный регион, где сейчас проходят раскопки. На вопрос о текущем самочувствии, Бевен заверил присутствующих, что здоров и чувствует себя прекрасно.

Также гражданин США рассказал, что в Америке проживает в штате Вирджиния, в трех часах езды от Вашингтона на берегу Атлантики. 

«Там не так как в Крыму, но тоже красиво», — сказал гражданин США,

Сама процедура прошла по всем правилам. Сотрудник медцентра заполнила анкету, измерила мужчине температуру, давление, уровень содержания кислорода в крови. Только убедившись в отсутствии противопоказаний и нормальных показателей экспресс-обследования, медицинский работник произвела процедуру первого этапа вакцинирования.

После процедуры пациент заверил всех присутствующих об отсутствии каких-либо неприятных ощущений и опасений по поводу своего здоровья.

Отметим, ранее власти Украине не просто отказались использовать российскую вакцину, но даже запретили ее регистрировать в стране. Таким выпадом Киев снова доказал, что русофобия для него важнее здоровья собственных граждан.

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