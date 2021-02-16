Спикер Госсовета Крыма напомнил жителям полуострова о разрухе в украинский период

Симферополь, 16 февраля. Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов напомнил крымчанам, что за 25 лет в составе Украины Крым не получил ни единого объекта производства и инфраструктуры. Об этом он заявил в ходе заседания Совета министров Крыма, передает корреспондент ФАН.

«Мы посетили с рабочим визитом Советский, Раздольненский, Нижнегорский, Бахчисарайский районы. С рабочим визитом посетили поселения, познакомились с объектами производства и инфраструктуры, которые были реализованы в регионах. Продолжаю подчеркивать, что на территории продолжают реализовывать колоссальное количество объектов», — заявил Константинов.

По его словам, в Советском районе было реализовано 144 объекта на сумму более 400 млн, в Нижнегорском — 149 на сумму более 490 млн, и еще 108 объектов реализовали в Раздольненском районе. Также он подчеркнул, что за 25 лет в составе Украины ни одного объекта инфраструктуры ни в одном районе республика не получила.

Ранее сообщалось, что дефицит рабочих на некоторых объектах капитального ремонта объектов здравоохранения составляет 2500–3000 человек.