Аксенов назвал гнетущим впечатление от состояния лесов в городах Крыма

Симферополь, 16 февраля. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил привести городские леса республики в надлежащее состояние к началу туристического сезона. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Совета министров 16 февраля. Об этом сообщает корреспондент ФАН.

«Состояние городских лесов во всех муниципальных образованиях районных центров страшное. Сухостой, все в пыли вблизи дороги, вид неопрятный, непотребный. Если туристов везут мимо, могу сказать, что это гнетущее впечатление», — сказал Аксенов.

Глава республики подчеркнул, что городские леса должны быть привлекательным местом отдыха, если сюда приходят отдыхать, и состояние этих территорий должно быть подобающим. По его словам, на сегодняшний день в Крыму выписано два миллиона штрафов, с которых начислено 15 миллионов рублей. При этом на уборку необходимо потратить около 500 миллионов: налицо слабый контроль и серьезные системные недоработки.

В то же время председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк на следующем заседании Совмина пообещал предоставить план развития городских лесов на примере Симферополя.

Также в ходе доклада о состоянии лесов Республики Крым министр экологии и природных ресурсов Геннадий Нараев сообщил, что на сегодняшний день площадь лесного фонда Крыма составляет 237 600 гектар. Ежедневно 87 сотрудников осуществляют уборку мусора в лесах. Таким образом, на одного человека приходится примерно 2724 гектара земель лесного фонда.

При этом недокомплект лесохозяйственных предприятий составляет около 500 человек. Общая площадь городских лесов в Крыму — 5000 гектар.

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