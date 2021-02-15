В Крыму показали красоту заснеженного карьера, который питает водой Севастополь

Севастополь, 15 февраля. Продолжительная засуха в Крыму заставила многие города и поселения республики использовать дополнительные источники воды, поскольку запасы в водохранилищах начали постепенно истощаться. Эта проблема коснулась и Севастополя. Власти города-героя очень серьезно подошли к разрешению проблемы: было решено экономить ресурс водохранилища и начать забор воды из Кадыковского карьера, из озера у горы Гасфорта и Инкерманского озера.

На данный момент из последних двух источников водозабор прекратился, всего из них город-герой получил порядка 430 тысяч кубометров воды. При этом из Кадыковского карьера город продолжает питаться водой до сих пор, получая в сутки порядка 15 тысяч кубометров. Всего уже выкачали более 800 тысяч кубометров воды. Военные построили водовод за 68 дней, проложив 10 км водопроводных труб. Работы были завершены в декабре. Ежечасно автоматизированная насосная станция закачивает около 600 кубометров воды.

Известно, что в прошлом столетии в Кадыковском карьере добывали флюсовые известняки, после чего он был выработан и заброшен, а потом затоплен грунтовыми водами. После этого карьер стал излюбленным местом среди туристов за его необычайную красоту: его форма напоминает сердце, а вода — бирюзово-лазурного цвета, которая действительно поражает, в чем лично убедился корреспондент ФАН.

Периодически под ногами можно обнаружить следы былого производства: на заросших дорогах встречаются электрические столбы с обвисшими проводами, неподалеку есть сторожка. При этом, несмотря на частый отдых здесь туристов, карьер запрещен к посещению, так как существует опасность обвалов грунта. Хотя охраны по периметру нет, и запрет больше носит рекомендательный характер. Посещать его можно на свой страх и риск.

Отметим, что к 1 марта военные построят для Севастополя водозабор на реке Бельбек, который даст городу-герою дополнительно 50 тысяч кубометров воды. Также в Крыму и Севастополе проводятся масштабные работы по замене и ремонту водосетей, поскольку из-за старых труб наблюдаются колоссальные водопотери — до 70%.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что в Крыму решили отказаться от использования Симферопольского водохранилища.