Мощный удар по аномальной засухе: обильные осадки наполнят водохранилища Крыма

Симферополь, 16 февраля. В Крым вновь вернулась настоящая зима: за прошедшие несколько дней выпало большое количество осадков в виде снега, особенно в северных, западных и восточных районах. При этом в Симферополе выпало порядка 30 см осадков, хотя в некоторых частях республики глубина снежного покрова составляла около 60 см.

Это дает большие надежды на значительную наполняемость крымских водохранилищ, часть которых были истощены за время продолжительной засухи. Для их максимального заполнения нужно много снега, особенно в горах, чтобы во время паводков они наполнили реки и другие водные источники республики. Причем специалисты говорят, что обильные снегопады в этом году в Крыму возможны еще и в марте.

По данным председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка, к настоящему времени в горной части выпало до метра слоя снега. Как заявила в разговоре с ФАН руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, выпавший до сегодняшнего дня снег уже начал таять.

«Наиболее интенсивные осадки прошли 12-13 февраля, а следующие серьезные морозы и осадки в виде снега мы ожидаем увидеть 18 февраля», — отметила Любецкая.

Известно, что за счет осадков общий объем воды в Загорском и Счастливенском водохранилищах, которые питают Большую Ялту, достиг более восьми млн кубометров воды, при этом их общий проектный объем составляет порядка 40 млн кубометров. То есть они заполнены сейчас почти на четверть.

После обильного таяния снегов эта ситуация должна улучшиться — по оценкам специалистов, сейчас воды в виде снега в горах для Большой Ялты накопилось еще на восемь млн кубометров. Кроме того, на данный момент ялтинский регион в основном питается за счет альтернативных источников, а водозабор с водохранилищ почти прекратился. Данные источники дают более 70 тысяч кубов воды в сутки. Несмотря на это, чтобы накопить воду перед летним сезоном, в некоторых частях Большой Ялты все равно вводятся графики подачи воды.

Как дела у Севастополя?

При этом идет обильное наполнение Чернореченского водохранилища, которое питает Севастополь и близлежащие села. На данный момент воды в источнике насчитывается порядка 17 млн кубометров, что составляет чуть более 25% от общего объема водохранилища — 64 млн кубометров, то есть вода есть и ее достаточно много. Тем более что скоро будет запущена работа водозабора на реке Бельбек, который даст дополнительно 50 тыс. кубов воды в сутки городу-герою.

Вместе с этим немного улучшилась ситуация с наполняемостью ранее почти пересохших водохранилищ, которые питают столицу Крыма. Так, Аянское водохранилище сейчас заполнено почти 28%, однако его общий объем достаточно мал — всего 3,9 млн кубов, в Партизанском — около 15% при проектной мощности в 34,4 млн, в Симферопольском — не более 10% при мощности в 36 млн кубометров.

За счет осадков Симферопольское водохранилище наполняется достаточно слабо — всего 10 тыс. кубометров воды в сутки. На данный момент крымская столица практически полностью питается за счет артезианских источников — скважин.

Известно, что по итогам января в водохранилищах Крыма общий суммарный запас воды составил 36 млн кубометров, что на 4,7 млн кубометров больше, нежели в декабре, однако почти на 49 млн кубометров меньше, нежели в январе 2020 года.

Напомним, ранее ФАН показывал, как ведется строительство водозабора на реке Бельбек для Севастополя.