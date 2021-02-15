Европарламент игнорирует заявления Украины об «ущемлении прав» крымских татар

Брюссель, 15 февраля. После воссоединения Крыма с Россией Украина и Запад постоянно обвиняют Москву в нарушении прав крымских татар на полуострове. Основанием для этих выпадов служат лишь домыслы или посты в соцсетях. ФАН пообщался с представителем Европарламента, чтобы разобраться в вопросе.

Согласно данным общественников, число крымских татар, покинувших полуостров после референдума, — менее 1%. Причем половина из них вернулась обратно в Крым спустя год-два, «насладившись» жизнью в «демократической Украине». Удивительно, что украинские руководители «Меджлиса крымскотатарского народа»1 (запрещен в РФ) оперируют фантастическими данными о выезде из Крыма чуть ли не 15-17 тысяч крымских татар. Пока эти цифры они ничем особо не подтверждают.

Интересно то, что Киев часто обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар, хотя именно президентом России Владимиром Путиным был подписан указ «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымскотатарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития». Документ содержит поручение региональным властям организовать соцобеспечение лиц, подвергшихся репрессиям. Их долгие годы выселяли с территории Крыма по национальному признаку.

Права крымских татар были расширены и в части получения новых земельных участков для строительства домов. На полуострове крымскотатарский язык является одним из государственных, а специальные комитеты во властных структурах помогают укреплять традиции и воспитывать детей в духе многонационального равенства.

Тот факт, что с 2014 года в Крыму не было ни одной официальной миссии ООН, США или Евросоюза, которая бы подтвердила необоснованные обвинения в адрес России, вызывает много вопросов. Эта несправедливость продолжается уже почти семь лет. ФАН обратился в Европарламент, чтобы понять, как в ЕС относятся к такому положению дел, а также к позиции Украины.

«В Европейском парламенте есть подкомитет, который занимается вопросами в области прав человека в мире. Он является официальным голосом Европарламента для решения этих вопросов. Он приглашает ораторов на свои слушания и занимается неотложными вопросами, которые должны быть решены в срочном порядке, например: арест журналистов, смертная казнь и так далее», ― сообщил ФАН источник в Европарламенте.

Чтобы придать своим резолюциям содержательный характер, подкомитет готовит ряд документов, призванных помочь и поддержать своих членов в продвижении конкретной политики. Обычно это делается по требованию политической группы, группы членов или в качестве продолжения предложения Еврокомиссии, говорится в тексте ответа.

«Еще одна платформа для обсуждения прав человека в Европейском парламенте ― это политические группы или отдельные члены. Эти два случая не являются самыми сильными для обсуждения некоторых вопросов. Платформа политической группы сильнее, чем отдельных членов, однако все зависит от политической группы и влияния отдельных членов Европейского парламента», ― добавил источник.

Судя по ответу можно сказать, что хоть пресса, особенно украинская, и мусолит на постоянной основе сообщения о якобы ущемлении прав людей в Крыму, в Европарламенте об этих заявлениях если и слышали, то лишь в отдельно взятых комитетах. Стенания Украины о якобы ущемлении прав людей в Крыму Европе не особо интересны и на повестке дня у лидеров явно не стоят.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что Госдума России отреагировала на заявление Украины о Минских соглашениях.

1 Организация запрещена на территории РФ.