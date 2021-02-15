Симферополь, 15 февраля. Глава Крыма Сергей Аксенов возобновил проведение масштабных мероприятий, направленных на предотвращение сброса нечистот в окружающую среду. Соответствующие поручения он отдал во время проведения очередного заседания оперативного штаба по вопросам водоснабжения.

В рамках работы по борьбе с несанкционированными сбросами нечистот в водные объекты республики Сергей Аксенов поручил министру ЖКХ Сергею Донцу составить цифровой список всех домовладений республики, которые не подключены к центральной системе водоотведения.

«У вас по каждому муниципальному образованию должна быть схема — кто, какие предприятия, прямо поулично. Как стыкуется, с кем договор заключен. Как правило, даже если частники работают, у них уже есть закрепленные районы. Наносите все это на схему, тогда мы будем иметь понимание объема вывоза отходов, хватает ли техники. Наша задача — обеспечить доступность этой техники, заказа по удобной цене», — заявил Аксенов.

Аксенов подчеркнул, что ситуацию с жалобами туристов на сбросы канализации в реки и Черное море необходимо закрыть в ближайшее время, потому как это негативно сказывается на туристической привлекательности полуострова. Кроме того, Аксенов отдельно подчеркнул важность устранения любых сбросов в крымские реки.

«Вы же видите сегодня симферопольский Салгир. Почему мы его почистить не можем? Потому что там канализация практически со всех районов, где он протекает», — добавил Аксенов.

Также Аксенов дал поручение министру ЖКХ Донцу до конца дня 15 февраля определиться со сроками, необходимыми на выполнение данной работы.

Ранее сообщалось что крымская столица откажется от использования Симферопольского водохранилища, в том числе из-за резкого повышения содержания аммиака в воде.