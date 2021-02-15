Шторм в Севастополе разбил знаменитую набережную, утащив в море часть плитки

Севастополь, 15 февраля. В Севастополе шторм уносит в море остатки плитки, которую не успели убрать еще после прошлой напасти, и приносит новые разрушения. Волны высотой в несколько метров в выходные угрожали и постройкам городского пляжа.

На видео, которое удалось снять корреспонденту ФАН, видно, что разбит не только нижний уровень пляжа Хрустальный. Волнами разломало и ограждения, часть балясин лежит на берегу, а другую часть прибило волнами к противоположному берегу.

Волны полностью накрывают здания летних кафе на берегу. У Памятника затопленным кораблям также видны новые повреждения. Здесь море разбивает гранитную отмостку. Ступени к памятнику почти полностью разломаны, волны уносят за собой и каменные плиты набережной у Дворца пионеров.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что в конце января от непогоды пострадало порядка 150 квадратных метров покрытия севастопольской набережной.