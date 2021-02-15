В Крыму решили отказаться от использования Симферопольского водохранилища

Симферополь, 15 февраля. Столица Крыма будет постепенно отказываться от использования Симферопольского водохранилища. Об этом заявил глава ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов, передает корреспондент ФАН.

«Из Симферопольского водохранилища поднято всего пять тысяч кубометров воды, то есть мы, как я и говорил, постепенно будем отказываться от этого источника», — заявил Баженов.

Причем водохранилище не наполняется, даже несмотря на обильные снегопады в Крыму. Баженов отметил, что за прошедшие сутки из всех скважин западного направления в Симферополь было поставлено 80 тысяч кубометров воды. Также есть возможность поднять около 10 тысяч кубометров еще из нескольких небольших скважин неподалеку в районе

Ранее сообщалось, что в Крыму ожидают мощных паводков из-за обильных снегопадов в горных района республики.