Из-за морозов Ялта снова вернулась к подаче воды по графику

Ялта, 15 февраля. Из-за сильных морозов Ялта частично вернулась к подаче воды по графику. Об этом заявила глава ялтинской администрации Янина Павленко, передает корреспондент ФАН.

Из-за минусовой температуры замерз водопад Учан-Су и снизился дебет воды, добываемой из альтернативных источников. Это вынудило администрацию Ялты частично вернуть график подачи воды на нескольких улицах и окрестных населенных пунктах.

«С 9 числа город по-прежнему продолжает получать воду практически в круглосуточном режиме, однако с этого дня были ограничены по подаче и переведены на график с 9:00 до 17:00 в дневное время ул. Большевицкая, Речная, Кирова, Красных партизан, Тарвацкого, Фурманова, Ворошилова, Богдановича, Санаторный въезд», — сообщила Павленко.

Также с 6:00 до 9:00 утра и с 18:00 до 21:00 вечера переведены на график подачи воды населенные пункты Наташино, Отрадное, Восход, Джимиет, Никита, Линейное, Даниловка.

Кроме того, Павленко отметила, что за прошедший период в водохранилищах Ялты удалось накопить полезного объема 6,11 млн метров, при этом предполагаемый запас воды в снеге составляет от 6 до 8 млн метров кубических.

Ранее сообщалось, что в Крыму ожидают мощные паводки из-за обильных снегопадов.