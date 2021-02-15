В Крыму обнаружили оригинальный кинозал, о котором не знают даже местные жители

В Крыму есть масса интересных и красивых мест, ярко расписанных в Интернете и рекламных проспектах. Но есть также уголки, о которых не знают даже местные жители. Корреспондент ФАН узнал об одном из ресторанов Алушты, залы которого больше напоминают музей — здесь представлены первые кинокамеры, старинная мелочевка киноиндустрии, даже своя оружейная комната! Персонал говорит, что и ресторан, и кинозал открыл коллекционер, которого они никогда не видели. Называют его здесь просто ― Монте-Кристо.

«Изначально показ кино задумывался под рестораном, это должен был быть полноценный кинотеатр для жителей города. Но потом планы собственника поменялись, и он организовал кинокомнату с проектором на втором этаже, которая стала одним из залов заведения», — рассказывает администратор Мария.

Многие вещи им подарили режиссеры из Москвы, немало — купили в коллекциях, а пистолеты, кинжалы, книги, в том числе крошечные книжечки на французском языке, приносили в подарок гости.

На стенах оружейной комнаты висят фронтовые письма. В одном из писем мальчик просит папу скорее вернуться с фронта и привезти ему сахар.

Кстати, 13 февраля исполнилось 126 лет со дня создания первой кинокамеры, которую подарили миру французы в 1895 году. Изобретатели — братья-французы Люмьер — снабдили ее механизмом, который приводился в движение специальной ручкой. Чтобы снять видео, пленку прогоняли со скоростью 40 мини-кадров в секунду. Аппарат называли «кинематограф».

Пока мы изучали кинозал, узнали еще об одном месте. Здесь же, на территории ресторана, есть музей, в котором можно узнать необычные факты о космосе, а также представлена фэнтези-экспозиция. После французской классики особенно бросается в глаза антураж космического корабля: рычаги, кнопки и инопланетные существа, подсвеченные неоном. Неподалеку висят фотографии космонавтов.

Еще здесь можно снять номер. Выглядит уютно, но окон, как и на космическом корабле, нет. Также в музее проводят экскурсии и квесты.