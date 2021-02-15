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В Симферополе с сосульками будет бороться МЧС

Елена Проценко: в Симферополе сосульки будет сбивать МЧССимферополь, 15 февраля. Администрация Симферополя попросит помощи МЧС в борьбе с сосульками. Об этом заявила глава администрации крымской столицы Елена Проценко, передает корреспондент ФАН. 

«У нас нет такого количества вышек, чтобы одномоментно очистить все здания. Соответственно, будем просить сегодня МЧС о помощи и будем решать этот вопрос. Проведено совещание, уже выехали службы работать», — заявила Проценко.

Также она обратилась к жителям крымской столицы с просьбой помочь коммунальщикам и очистить от сосулек свои балконы.

Вместе с этим МЧС сообщает, что 15 февраля в крымской столице была успешно проведена операция по очистке снега и предотвращения обрушения натяжной крыши ледового катка школы зимних видов спорта «Наследие».

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