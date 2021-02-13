Более тридцати автомобилей попали в ДТП в Крыму

Симферополь, 13 февраля. В Симферопольском районе около населенного пункта Гвардейское произошло несколько ДТП с участием 32 единиц автотранспорта. Установлено, что в результате ДТП никто не пострадал.

Госавтоинспекция Крыма обращает внимание водителей на обязательное соблюдение безопасного скоростного режима в связи с обильным выпадением осадков.

Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду во время снегопада снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие.