«Лучший блогер доинтернетовской эпохи»: в Крыму придумали необычный конкурс

На следующей неделе свой профессиональный праздник отметят экскурсоводы. В связи с этим в Крыму решили устроить необычный конкурс, причем победителями могут стать даже сами участники голосования.

Все желающие с 15 по 21 февраля могут отдать свой голос за одну из исторических личностей, которая в свое время внесла весомый вклад в популяризацию Крыма. Как отметил глава Минкурортов полуострова, сегодня о великолепии Крыма рассказывают как экскурсоводы, так и блогеры.

«Важно не забывать о тех исторических личностях, которые впервые открывали Крым для всей России и не только. Конкурс — это краткий экскурс в историю о жизни замечательных людей в Крыму для онлайн-поколения», — заявил министр курортов Вадим Волченко.

Конкурс называется «Лучший блогер доинтернетовской эпохи». Всего будет представлено семь претендентов, за кого можно отдать свои голоса: Александр Пушкин, Иван Айвазовский, Александр Грин, Владимир Маяковский, Максимилиан Волошин, Антон Чехов, Лев Толстой.

По итогам конкурса будет выбран не только «лучший блогер доинтернетовской эпохи», но и победители с помощью генератора случайных чисел среди проголосовавших. Они получат специальные подарки: различные сувениры, местную косметику, а также оригинальные календари от Минкурортов РК с цитатами исторических личностей.

ФАН удалось увидеть календари, которые будут выпущены к конкурсу по заказу министерства. Отметим, что на каждой из страниц будет цитата одного из великих авторов, посвятивших Крыму свои произведения.

«Давай не будем думать о далеких завтрашних днях и сегодняшних буднях, а весело и просто поедем на юг, в Крым. Ты никогда не была там, а я был и люблю его», — отмечал Александр Грин.

«Жизнь одна человеку дана и прожить ее надо в Крыму», — писал Максимилиан Волошин.

«Не может быть, чтобы при мысли, что и вы в Севастополе, не проникло в душу вашу чувство какого-то мужества, гордости и чтоб кровь не стала быстрее обращаться в жилах», — писал Лев Толстой.

Голосование проводится на страницах Facebook или Instagram издания РИА Новости Крым.

Напомним, ранее ФАН рассказывал о планах правительства по развитию туристической отрасли в Республике Крым.