Холодный душ и бетонные стены: россияне вспомнили, как их «отрезвляли» после отдыха

Симферополь, 13 февраля. Главный нарколог Крыма Марина Шоренко считает, что система вытрезвителей в России не готова к использованию по прямому назначению, несмотря на утверждение соответствующего законопроекта. Об этом она заявила в эксклюзивном интервью корреспонденту ФАН.

Закон о возобновлении работы вытрезвителей в России вступил в силу 1 января 2021 года. Он подразумевает, что вытрезвители будут работать на базе государственно-частного партнерства, а с граждан, попавших в такое учреждение, будут взимать плату за оказанные им услуги.

Как «отрезвляли»?

«Как правило, там бывали люди, которые находились на улице в нетрезвом состоянии и весьма хорошо привлекали внимание сотрудников полиции. Их помещали в специальные машины, везли в вытрезвитель. Там их осматривали медицинские работники, мыли и укладывали спать», — пояснила Марина Шоренко процедуру работы вытрезвителей.

Побывавшие в вытрезвителях еще до их закрытия много лет назад россияне поделились с ФАН впечатлениями об этом месте и времени, проведенном там. Многие вспоминали холодный душ, которым отрезвляли посетителей этих мест.

«Просто бетонные стены. Раздевали и водичкой из шланга холодненькой поливали. Утром одеваешься и идешь на работу, где получаешь выговор перед всеми сотрудниками», — вспоминает Руслан.

«После посещения вытрезвителя — проблемы получения разрешения на оружие и водительского удостоверения», — делится Геннадий.

«Ловят, привозят в бетонный блок. Холодной водой душ из шланга — и трезвеешь. Потом штраф либо общественные работы. Нравится?» — рассказывает еще один побывавший там комментатор.

Что будет теперь?

Заместитель главврача по медицинской части, врач-нарколог ГБУЗ РК «Крымский научно-практический центр наркологии» Марина Шоренко считает, что закон нужно дорабатывать. Она отметила, что внесенные в федеральные законы изменения, хоть и позволяют муниципалитетам создавать подобные учреждения, но пока не дают представления о том, каким образом там могут и будут находиться люди, которые на это не давали согласия, ведь юридически это никак не обосновано.

Она пояснила, что сейчас этот вопрос находится в ведении полиции, медицинских работников и социальных служб. При этом полиция имеет право задерживать тех людей, которые совершили правонарушение или преступление, либо тех, кто находится в состоянии алкогольного опьянения, но при условии совершения определенных противоправных действий.

Медицинские работники в свою очередь могут оказывать помощь на основании информированного добровольного согласия человека на то или иное медицинское вмешательство. Социальные работники и вовсе работают только по определенному заказу конкретного гражданина.

«У нас возникает ситуация, когда человек не совершил никакого противоправного действия, он не нуждается в медицинской помощи, а за помощью в социальные службы он не обращался. Но при этом он находится в состоянии опьянения в общественном месте и создает угрозу либо для себя, либо для окружающих. Потому что любой пьяный на улице — это либо потенциальный преступник, либо потенциальная жертва», — пояснила Шоренко.

По ее словам, без изменения в федеральный закон о полиции, здравоохранении и закона о получении социальных услуг правомерность нахождения подобных граждан в подобных заведениях будет весьма сомнительна.

Кроме того, она отметила, что многие помещения бывших вытрезвителей либо пришли в негодность, либо перепрофилированы под другие нужды. Например, общежития, колонии или подразделения полиции. Поэтому необходимо еще и создание соответствующей инфраструктуры.

Напомним, с 1 января 2021 года в России разрешена работа вытрезвителей. Стоимость нахождения в подобном заведении должна составить 1500 рублей.