Свиньи, обнаруженные на пляжах Крыма, могли «приплыть» из акватории Украины

Саки, 13 января. События недавних дней в Сакском районе вызвали живой интерес у жителей Крыма. Нечасто можно обнаружить на пляже умершую свинью. Тушки начали находить на пляжах западного побережья после шторма. Фото и видеоматериалами очевидцы делились в социальных сетях. Пользователями было высказано множество предположений. К счастью, свиньи не представляли опасности. ФАН уточнил информацию у профильных служб и местной администрации.

История началась 6 февраля, когда на нескольких пляжах Сакского района местные жители во время прогулок по побережью стали находить мертвых свиней. Сообщения приходили с пляжа «Золотая рыбка», сел Поповки и Штормового. Комментарии пользователей были самыми разными, а на пляже «Золотая рыбка» даже кто-то заботливо закопал тушку в песок.

Уже на следующий день на место выехала бригада ветеринарных специалистов, которые провели все необходимые мероприятия. Администрация Сакского района сообщила ФАН о принятых мерах.

«Ветеринарными специалистами звена ветразведки осуществлен выезд на места предположительного расположения биологических отходов. По прибытию труп свиньи весом около 120 кг обнаружен на береговой линии в сторону г. Саки. Биологические отходы были отправлены для уничтожения в инсинераторе ГБУ РК «Сакский районный ветеринарный лечебно-профилактический центр». Место, где находился труп животного, и инвентарь, контактировавший с трупом, обработаны дезинфицирующим средством», — сообщил замглавы администрации Евгений Радионов.

На некоторых пляжах местные жители также проявили бдительность и приняли меры для очистки пляжей от трупов животных.

«На Южной косе и Ойбургской пересыпи выброшенные на берег свиньи утилизированы МУП «Уют» совместно с администрацией поселения и местными жителями. Специальную службу решили не дожидаться. Насколько я знаю, утилизировали в соответствии с правилами», — сообщила ФАН житель села Поповка Евгения Стельмахова.

Уже 10 февраля стало известно, что в пробах, взятых у трупа свиньи, опасных бактерий и вирусов обнаружено не было. Об этом сообщила представитель Госкомитета ветеринарии РК Анастасия Лисовская-Чудинович. Это успокоило местное население, так как пользователями соцсетей высказывали предположения о возможных инфекциях.

Однако до конца достоверно неизвестно, как свиньи оказались на крымских пляжах. В пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым корреспондента ФАН заверили, что в указанный период никаких заявок на потерю груза от проходящих или стоящих на рейде судов не поступало.

«Иногда случается, что течения в Черном море приносят к западному берегу Крыма трупы дельфинов с Арабатской стрелки, то есть с акватории Украины. Можно допустить, что тушки свиней приплыли тоже с тех мест. Однако точно это утверждать нет оснований», — высказала предположение сотрудница ведомства.

На сегодняшний день инцидент исчерпан. Новых сообщений об обнаружении животных на пляжах не поступало. Активная позиция граждан, а также оперативная реакция местных администраций и профильных служб позволили быстро устранить нежелательное явления с крымских берегов.

Ранее ФАН рассказывал о погибших дельфинах, найденных на пляжах крымского побережья.