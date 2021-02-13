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Свиньи, обнаруженные на пляжах Крыма, могли «приплыть» из акватории Украины

Свиньи, обнаруженные на пляжах Крыма, могли «приплыть» из акватории Украины

Саки, 13 января. События недавних дней в Сакском районе вызвали живой интерес у жителей Крыма. Нечасто можно обнаружить на пляже умершую свинью. Тушки начали находить на пляжах западного побережья после шторма. Фото и видеоматериалами очевидцы делились в социальных сетях. Пользователями было высказано множество предположений. К счастью, свиньи не представляли опасности. ФАН уточнил информацию у профильных служб и местной администрации.

История началась 6 февраля, когда на нескольких пляжах Сакского района местные жители во время прогулок по побережью стали находить мертвых свиней. Сообщения приходили с пляжа «Золотая рыбка», сел Поповки и Штормового. Комментарии пользователей были самыми разными, а на пляже «Золотая рыбка» даже кто-то заботливо закопал тушку в песок.

Уже на следующий день на место выехала бригада ветеринарных специалистов, которые провели все необходимые мероприятия. Администрация Сакского района сообщила ФАН о принятых мерах.

Свиньи, обнаруженные на пляжах Крыма, могли «приплыть» из акватории Украины

«Ветеринарными специалистами звена ветразведки осуществлен выезд на места предположительного расположения биологических отходов. По прибытию труп свиньи весом около 120 кг обнаружен на береговой линии в сторону г. Саки. Биологические отходы были отправлены для уничтожения в инсинераторе ГБУ РК «Сакский районный ветеринарный лечебно-профилактический центр». Место, где находился труп животного, и инвентарь, контактировавший с трупом, обработаны дезинфицирующим средством», — сообщил замглавы администрации Евгений Радионов.

На некоторых пляжах местные жители также проявили бдительность и приняли меры для очистки пляжей от трупов животных.

«На Южной косе и Ойбургской пересыпи выброшенные на берег свиньи утилизированы МУП «Уют» совместно с администрацией поселения и местными жителями. Специальную службу решили не дожидаться. Насколько я знаю, утилизировали в соответствии с правилами», — сообщила ФАН житель села Поповка Евгения Стельмахова.

Уже 10 февраля стало известно, что в пробах, взятых у трупа свиньи, опасных бактерий и вирусов обнаружено не было. Об этом сообщила представитель Госкомитета ветеринарии РК Анастасия Лисовская-Чудинович. Это успокоило местное население, так как пользователями соцсетей высказывали предположения о возможных инфекциях.

Свиньи, обнаруженные на пляжах Крыма, могли «приплыть» из акватории Украины

Однако до конца достоверно неизвестно, как свиньи оказались на крымских пляжах. В пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым корреспондента ФАН заверили, что в указанный период никаких заявок на потерю груза от проходящих или стоящих на рейде судов не поступало.

«Иногда случается, что течения в Черном море приносят к западному берегу Крыма трупы дельфинов с Арабатской стрелки, то есть с акватории Украины. Можно допустить, что тушки свиней приплыли тоже с тех мест. Однако точно это утверждать нет оснований», — высказала предположение сотрудница ведомства.

На сегодняшний день инцидент исчерпан. Новых сообщений об обнаружении животных на пляжах не поступало. Активная позиция граждан, а также оперативная реакция местных администраций и профильных служб позволили быстро устранить нежелательное явления с крымских берегов.

Ранее ФАН рассказывал о погибших дельфинах, найденных на пляжах крымского побережья.

 

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