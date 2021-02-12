Севастополь, 12 февраля. «Диалог с бизнесом» провела заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко. Она отчиталась о поддержке малого и среднего предпринимательства в городе и обозначила и активную работу с инвесторами, которые готовы вложить свои деньги в Севастополь. Также она подвела итоги прошлого года и озвучила планы на 2021 год. Подробнее — в материале ФАН.

«По сравнению с 2019 годом мы практически достигли показателей по доходам в городской бюджет. 99,5% — это очень неплохо, и в общероссийском рейтинге у нас 39-е место. Это все говорит о том, что экономика возрождается, и мы надеемся, что за 2021 год мы сможем восстановить темпы, которые были до пандемии», — сообщила Мария Литовко.

По данным заместителя губернатора, поддержка представителей бизнес-сообщества на федеральном уровне в прошлом году составила порядка девяти миллиардов рублей, и еще около трех миллиардов составил общий объем поддержки на региональном уровне.

«За год у нас увеличилась численность сотрудников в малом и среднем предпринимательстве. Речь идет о том, что в городе не только не были сокращены рабочие места, а как показали цифры, на 1300 сотрудников они были увеличены», — подчеркнула Мария Литовко.

По ее данным, вскоре правительство Севастополя выпустит постановление по поддержке пострадавшего от коронавируса бизнеса в четвертом квартале 2020 года. Также Мария Литовко обозначила и активную работу с инвесторами, которые готовы вложить свои деньги в Севастополь.

«Мы берем инвестора и ведем с ним работу в качестве персонального менеджера. Ведем по всем возможным этапам для того, чтобы инвестиции в итоге реализовались именно в нашем регионе», — рассказала заместитель губернатора Севастополя.

Инвесторов в Севастополе сейчас ищут для вложений в молочное производство, проекты туризма и рекреации, новые промышленные объекты, в том числе строительство технопарка, а также строительство распределительного центра, который сейчас, по данным Марии Литовко, находится уже на стадии реализации.

Представители бизнес-сообщества на встрече обратились к Мария Литовко с просьбой обратить внимание правительства Севастополя на пробелы в сфере кораблестроения, сельского хозяйства, и производства в регионе.

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