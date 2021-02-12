ФАН проверил, сдерживают ли магазины Севастополя цены на социально значимые продукты

Севастополь, 12 февраля. Рейд по контролю цен в городских супермаркетах на ряд товаров провели сотрудники департамента сельского хозяйства и потребительского рынка в городе-герое, передает корреспондент ФАН.

Они проверили, как соблюдается меморандум, согласно которому крупные торговые сети в декабре прошлого года установили нулевую или минимальную наценку на ряд социально значимых продуктов первой необходимости (в эту группу входит более 20 товаров). Кроме того, есть товары, на которые установлены предельные цены: это яйца (не должны быть дороже 83 руб.), сахар-песок (46 руб./кг), и масло подсолнечное (110 руб./литр).

Проверка специалистами прошла в магазине «Большое Яблоко», ФАН отдельно проверил цены в магазине «ПУД». В последнем, кстати, на ценниках с самой низкой ценой на продукт указано «социальная цена». Большинство магазинов города соблюдают ценовой меморандум, однако сознательно поступают не все.

«В данной торговой сети цены даже ниже установленных. Региональные торговые сети, которые присоединились к этому соглашению, его условия соблюдают. Безусловно есть какие-то отдельные магазины и предприниматели, где цены выше, но они не поддержали меморандум», — рассказал первый заместитель департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Максим Рожков.

Он добавил, что цены в крупных супермаркетах на яйца, сахар и подсолнечное масло будут сдерживать до конца действия меморандума — до 1 апреля. Пока речь о продлении соглашения не идет. Также сегодня проверяющие из департамента сельского хозяйства и потребительского рынка в городе посетили торговую сеть ПУД и «Корзина», проверив цены и там.

Напомним, предельные розничные цены установлены по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Как ранее сообщал ФАН, правительство РФ сможет самостоятельно регулировать цены на продукты