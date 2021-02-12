В Крыму назвали истинную причину, почему европейцы хотят привиться «Спутник V»

Симферополь, 12 февраля. Граждане Евросоюза выразили желании провакцинироваться от COVID-19 в Крыму не только из-за высокой степени доверия к отечественной вакцине «Спутник V», но и потому, что хотят заодно посмотреть Крым и проверить свои убеждения о событиях 2014 года. Об этом в интервью корреспонденту ФАН рассказал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По его словам, граждане Европы стали обращаться в адрес республики с просьбой оказать содействие в вакцинации от коронавируса. В основном это связано с высокой степенью доверия к отечественной вакцине «Спутник V», а также с положительной оценкой референдума о воссоединении с Россией в 2014 году.

«Не одно у нас обращение такое, и я бы разделил бы их на две части. Первые — это те, кто был у нас в Крыму ранее в рамках проекта по народной дипломатии. Вторые — те, кто никогда не был ни в России, ни в Республике Крым. Но почему они к нам хотят поехать? В конце концов, можно же сделать прививку где-то на материке?

Они говорят так: первое — у них высокое доверие к нашей вакцине. Именно к «Спутник V». И второе — те, которые тут не были, им интересно приехать в Крым, потому как у них положительное мнение о событиях 2014 года о референдуме. В связи с этим они считают, что символично приехать именно к нам на полуостров и сделать прививку именно здесь», — сказал Гемпель.

Понятно, что есть вопросы технического характера, которые сейчас прорабатываются, но, по мнению Гемпеля, властям удастся встретить иностранцев и оказать им такое содействие.

«Еще раз подчеркиваю — это просто граждане Европы, и если таковое состоится, то это будет не одна группа, которая сюда приедет», — сказал Гемпель.

Напомним, ранее член Общественной палаты РФ Мария Бутина заявила ФАН о возможности вхождения в состав России еще нескольких регионов Украины по примеру крымского полуострова.