«Грандиозная мошенническая схема»: застройка парка под Ялтой возмутила весь Крым

Алупка, 12 февраля. Глава Ялты Янина Павленко вместе с представителями прокуратуры и следственных органов посетила сегодня скандальный Пионерский парк в крымской Алупке. Дело в том, что он еще в 2009 году был передан украинскими властями частным лицам под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), что незаконно.

По словам Павленко, прокурор города еще полтора месяца назад подал иск на оспаривание выделения земельных участков, поэтому есть все шансы отстоять парк в законном порядке, передает корреспондент ФАН.

«Здесь классическая ситуация, когда из-за неправомерного действия администрации в 2009 году пострадали местные жители, которые лишились общественных территорий. Пострадали и те, кто на протяжении последнего периода покупал эти участки за деньги и является добросовестными приобретателями», — отметила она.

«На самом деле, это грандиозная мошенническая схема, поскольку законно парковая территория никак не могла быть выделена под ИЖС. Я очень надеюсь, что большую жирную точку в самом скором времени поставит в этом деле суд по иску прокуратуры города Ялты», — подчеркнула градоначальник.

Известно, что в настоящий момент ведется работа абсолютно со всеми собственниками, которые имеют здесь участки. Также уже была проведена исследовательская работа, и после работы с документами юристы администрации усмотрели признаки неправомерного выделения этих земельных участков.

«Мы будем действовать по закону — это наш стратегический план. Только так можно поставить точку во всей этой истории, которая происходит со строительством и застройкой парковой территории в Алупке. На кадастровой карте парка можно увидеть, что вся его территория, за исключением узкой аллеи, была разрезана в 2009 году и выделена под ИЖС. Досадно это наблюдать», — призналась Павленко.

«Мы сейчас имеем наследие, мы тушим пожары — везде полыхает постоянно, а мы бежим и их тушим. Надо системно подойти к решению проблем. Будем решать последовательно и верно», — констатировала Янина Павленко во время встречи с общественниками.

По словам местных жителей, один из собственников купил участок в парке за 20 тысяч долларов за сотку, однако сколько именно он выкупил земли — неизвестно. Также люди требуют привлечь к ответственности тех чиновников, которые, возможно, до сих пор находятся у власти и были причастны к распродаже общественных территорий в курортном городе.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что прокуратура Ялты взялась за проверку «распила» Пионерского парка в Алупке.