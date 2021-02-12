Крым и Краснодарский край оказались в «красной зоне» юга России

Симферополь, 12 февраля. Уже в марте Крым и Кубань ожидает серьезная опасность лесных пожаров, такой прогноз составили специалисты Федерального учреждения «Авиалесоохрана». Там представили карту Российской Федерации, на которой весь Крым и запад Краснодарского края находятся в «красной зоне».

Однако эти прогнозы не испугали специалистов Государственного комитета по лесному и охотничьему хозяйству Республики Крым. Как сообщили ФАН в ведомстве, в Крыму леса часто находятся под угрозой пожаров.

«Красная зона это 4-5 уровень опасности. У нас такой всегда летом от жары, ничего особенного в этом нет, вся работа в штатном режиме», ― сообщил заведующей отделом охраны и защиты леса государственного лесного контроля и пожарного надзора Государственного комитета по лесному и охотничьему хозяйству Республики Крым Максим Сволынский.

Также не разделили опасений и в севастопольском управлении МЧС.

«Такой прогноз имеет рекомендательную функцию. Но особой подготовки в этой связи в регионе не ведется. МЧС Севастополя привлекается для тушения лесных пожаров только при экстренной необходимости», ― сообщили ФАН в пресс-службе МЧС России по Севастополю.

Красным на предложенной «Авиалесоохраной» карте также отмечены восточная часть Оренбургской области и юг Республики Башкортостан. Именно в этих регионах в апреле и марте прогнозируется большая вероятность возникновения лесных пожаров.

Как рассказали ФАН в пресс-службе ведомства, силы «Авиалесоохраны» в Крыму не используются, в регионе все возникающие пожары в лесу тушат собственными силами.

«Федеральное учреждение «Авиалесоохрана» в Крыму не работает, так же, как и в Сочи. Ближайшее место дислокации наших сил находится в Йошкар-Оле. На данный момент ведутся переговоры, чтобы мы могли приходить на помощь в Крым», ― сообщил ФАН начальник отдела пресс-службы «Авиалесоохраны» Алексей Нарышкин.

За безопасность лесов от пожаров отвечают в Государственном комитете по лесному и охотничьему хозяйству Республики Крым, какие силы имеются в ведомстве для тушения, ФАН узнает, когда получит ответ на запрос, направленный в ведомство.

Отметим, что лесные пожары, особенно летом, в Крыму и на Кубани на 98% являются следствием действий людей. Это и непотушенные костры, брошенные окурки сигарет, оставленные бутылки, когда даже небольшое стеклышко может стать фитилем для возгорания лесной подстилки. А в крымских лесах иногда высота подстилки от сосны может достигать метра в высоту. Ежегодно на юге России спасатели вынуждены вводить особый противопожарный режим во многих районах, чтобы потушить быстро распространяющееся пламя.