В Крыму начали строить гигантскую галерею объемных картин, по которым можно ходить

Алушта, 12 февраля. В Алуште началось грандиозное строительство. К открытию курортного сезона рядом с центральной набережной обещают появление «Галереи иллюзий». Картины создадут 100 художников, которые напишут их прямо на стенах галереи, полу и потолке. Это даст полный эффект присутствия и привлечет не только ценителей искусства, но и любителей селфи, рассказал корреспонденту ФАН Виктор Жиленко, основатель Парка миниатюр в Бахчисарае, Алуштинского аквариума и Ялтинского крокодиляриума.

«Галерею иллюзий» строят в центральном парке между ротондой и рестораном «Пекин». Огромное помещение будет состоять из маленьких комнат, одна комната ― одна картина. В Алушту съедутся 100 художников со всех уголков России, каждый из них создаст по три-четыре картины. Фамилии художников пока не разглашаются.

«Сейчас мы обшиваем стены гипсокартоном, после чего наклеим на них холст. Картина будет и на стене, и на полу, и на потолке. Создастся ощущение реальности, будто ты попал вовнутрь картины. К примеру, на водопад Джур-Джур: сверху будет стекать вода, снизу — озеро, и, когда человек будет фотографироваться, все это будет оживать», ― рассказывает Виктор Жиленко.

Строительство галереи уже началось, через неделю несколько залов будут готовы, и художники приступят к работе. Для покрытия картин куплен полимерный пластик, чтобы посетители могли спокойно к ним прикасаться, наступать на них. А в холле постелют ковровое покрытие и поставят машинку для чистки обуви. Окон в проекте нет, только искусственный свет ― нужно, чтобы правильно падали тени.

Стоимость входа в будущую галерею пока неизвестна.

«Больная тема, пытаемся уловить тонкую грань: хочется сделать доступно, в то же время дешево не получится, 600 квадратных метров помещения ― это очень много», ― говорит Виктор Жиленко.

По его словам, в Крыму такая галерея будет первой и картины в ней займут 2,5 километра стен. Ранее ФАН рассказывал, что в Алуште откроют огромный парк котов, где разместят до 500 хвостатых.