Крым ждет стресс-тест: температура упадет сразу на 12 градусов за несколько часов

Симферополь, 12 февраля. Коммунальным службам Крыма и Севастополя в ближайшие дни придется нелегко. На полуостров пришли ливни, сильные ветра и вот-вот начнутся аномальные холода. Буквально в течение дня 12 февраля температура в некоторых городах резко упадет — сразу на 12-14 градусов с 10-12 градусов тепла днем до 2-4 градусов мороза ночью.
Так, во всех городах полуострова обещают дождь, переходящий в снег, сильные осадки, метель. По всему Крыму объявлено штормовое предупреждение: будет сильный ветер 25-30 м/с, в горах — до 40 м/с. В целом с 13 по 18 февраля ожидается аномально-холодная погода со средней суточной температурой воздуха ниже на 7-8 градусов климатической нормы.
Из-за ухудшения погодных условий с 15 февраля в Симферополе откроют более 10 пунктов обогрева, где люди смогут согреться, попить чай, переждать непогоду. Если потребуется, им предоставят медицинскую помощь.
Из-за тумана сегодня в аэропорту Симферополя задерживается прибытие и вылет нескольких самолетов.
В Севастополе все силы ГБУ «Севастопольский автодор» приведены в повышенную готовность, чтобы оперативно расчищать дороги и не допустить аварийных ситуаций.
«В первую очередь будут обрабатываться маршруты общественного транспорта и дороги, по которым детей доставляют в школы. Затем обрабатываются региональные и межмуниципальные дороги», — сообщил замдиректора по содержанию автомобильных дорог ГБУ «Севастопольский автодор» Сергей Сукорцев.
В целом администрации всех населенных пунктов полуострова предупредили граждан о соблюдении правил безопасности при ухудшении погоды и призвали по возможности оставаться дома. Крымчанам напоминают, что опасно при сильном ветре находиться у рекламных конструкций, деревьев, порывов линий электропередач.
Ближайшие дни покажут, насколько коммунальные службы готовы к борьбе с непогодой.