Крым ждет стресс-тест: температура упадет сразу на 12 градусов за несколько часов

Симферополь, 12 февраля. Коммунальным службам Крыма и Севастополя в ближайшие дни придется нелегко. На полуостров пришли ливни, сильные ветра и вот-вот начнутся аномальные холода. Буквально в течение дня 12 февраля температура в некоторых городах резко упадет — сразу на 12-14 градусов с 10-12 градусов тепла днем до 2-4 градусов мороза ночью.

Так, во всех городах полуострова обещают дождь, переходящий в снег, сильные осадки, метель. По всему Крыму объявлено штормовое предупреждение: будет сильный ветер 25-30 м/с, в горах — до 40 м/с. В целом с 13 по 18 февраля ожидается аномально-холодная погода со средней суточной температурой воздуха ниже на 7-8 градусов климатической нормы.