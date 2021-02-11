Мэр Феодосии попытался объяснить, как блокадница жила 30 лет без отопления

Феодосия, 11 февраля. Глава Феодосии Сергей Бовтуненко на своей странице в соцсети пояснил, как так вышло, что 85-летня жительница блокадного Ленинграда несколько десятков лет жила в квартире без отопления. Ранее стало известно, что СК по Крыму занялся проверкой фактов того, что блокадница Вера Павлова из поселка Приморский под Феодосией много лет живет без тепла.

Сергей Бовтуненко говорит, что данная ситуация его расстроила и разозлила, так как при разборе инцидента всплыло много вопросов. Он заявил, что после распада СССР многим людям прошлось начинать жить заново, и у кого-то этого не получилось, поэтому сейчас нужна помощь и поддержка, особенно одиноким людям.

«Вера Павловна не одинока, но родные люди не могут ей помочь. Прекращение работы котельной завода «Море» вынудило людей установить автономные источники тепла. У Веры Павловны такой возможности не было», — написал Бовтуненко.

Он говорит, что женщина часто обращалась за помощью, но не дождавшись ответа, перестала уже стучаться к органам власти.

«К сожалению, это неудивительно — мер социальной поддержки, позволяющих оборудовать отопление за счет средств бюджета, не предусмотрено», — сказал глава города, комментируя материал РИА Новости Крым.

Однако благодаря огласке власти наконец занялись этим вопросом и уже в пятницу документы подадут для получения техусловий чтобы подключить газовое оборудование.

Ситуацией со старушкой кроме Следственного комитета заинтересовалась и прокуратура. Специалисты проверят не только соблюдение жилищных прав пенсионерки, но дадут правовую оценку действиям должностных лиц органов госвласти и местного самоуправления.