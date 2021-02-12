Мария Бутина заявила о намерении освободить украинских политзаключенных

Симферополь, 12 февраля. Член Общественной палаты РФ Мария Бутина заявила о намерении проработать вопрос освобождения политзаключенных, которых сегодня держат на Украине. Ей как никому другому известно, что такое пробыть в застенках в чужом государстве.

«Я сейчас только вникаю в эту ситуацию. Более того то, что произошло с крымскими гражданами, одна из причин моей поездки сюда (Бутина на несколько дней приехала в Крым. — Прим.ФАН). Именно выяснение деталей этой ситуации и понимание, о каком вообще количестве людей мы говорим.

Поэтому у нас сейчас есть идеи, как можно к этой проблеме подойти, потому что еще в декабре 2019 года президент говорил о важности понимания, составления списков тех людей, которые находятся сейчас потенциально под статьей уголовного кодекса Украины просто за то, что они крымчане, и безусловно этот вопрос нужно решать. Но нужно решать его ответственно», — пояснила Мария Бутина.