Бутина: Американцы Крым в покое не оставят

Симферополь, 12 февраля. Член Общественной палаты РФ Мария Бутина заявила, что крымский вопрос не снят сегодня с повестки дня в США. Соответствующее заявление она сделала корреспонденту ФАН в ходе пресс-конференции в Евпатории.

«Я была сразу после референдума в Крыму, и потом по каждой своей поездке, у меня их было несколько в Крым, была очень серьезно и жестко допрошена агентами ФБР. Их очень интересует крымская ситуация, безусловно. И, естественно, сам процесс проведения референдума, кроме всего прочего. Ну, чтобы вы понимали — это не ушло с повестки дня. Американцы, безусловно, так в покое это не оставят», — рассказала Бутина.

Также она отметила, что для противодействия возможным провокация со стороны Соединенных Штатов в России необходимо усилить работу с молодежью.

Ранее сообщалось, что Мария Бутина допустила вероятность вхождения других регионов Украины в состав России вслед за Крымом.