Вслед за Крымом войти в состав РФ могут и другие регионы Украины — Бутина

Симферополь, 11 февраля. Член Общественной палаты РФ Мария Бутина, отвечая на вопрос корреспондента ФАН о будущем русских городов, находящихся сегодня под руководством Украины, выразила мнение, что судьбу Донбасса, Одессы, Харькова и других регионов Украины должны определять жителей данных регионов точно так же, как крымчане решили свою судьбу 16 марта 2014 года.

Отвечая на вопрос о том, какова вероятность того, что Донбасс либо другие регионы нынешней Украины смогут войти в состав России, член Общественной палаты РФ Мария Бутина выразила мнение, что данное решение может приниматься только населением этих территорий.

«Я думаю, это решении самих граждан. Ровно так же, как крымчане в свое время выбрали путь воссоединения с Россией, ровно так же и любой другой регион может — у нас сегодня в уставе ООН закреплено право нации на самоопределение. Если такое желание будет еще у других регионов, то это исключительно решение людей. Если они такое решение примут, то я думаю, что такая вероятность есть», — заявила Бутина.

Ранее сообщалось, что Мария Бутина в ходе пресс-конференции в Евпатории, посвященной презентации ее книги «Тюремный дневник» заявила, что Крым Украине на самом деле не нужен.