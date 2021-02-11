В Крыму рассказали, как неадекватная реакция Украины сыграла на руку МИД РФ в Twitter

Симферополь, 11 февраля. Twitter щекочет нервы активным патриотам Украины, признавая постепенно официальные страницы крымских ведомств в соцсети. 8 февраля он верифицировал страницу представительства МИД России в Симферополе. Также сегодня подтверждение официального статуса получили аккаунты в Twitter МВД по Крыму и МВД по Севастополю.

В комментарии ФАН крымский политолог Иван Мезюхо отметил, что это говорит об эффективной работе пресс-служб соответствующих ведомств, и что они разбираются в SMM-технологиях.

«Это радует, потому что в XXI веке органы власти должны качественно работать в социальных медиа, которые стали частью нашей повседневной жизни. Тем не менее, я не исключаю того, что та же самая Украина может добиться снятия галочки с аккаунта представительства МИД России в Симферополе в Twitter. Учитывая тот факт, что данная социальная сеть блокировала даже президента США Дональда Трампа, то после такого, можно сказать мирового события, ожидать блокировки представительств органов власти России будет вполне логично», ― сказал политолог.

Также Мезюхо добавил, что и Twitter, и Facebook, и другие социальные сети уже давно показали свое истинное лицо ― там нет демократии, но есть цензура, поэтому нужно быть готовыми к различного рода диверсиям в отношении аккаунтов российских органов власти в зарубежных социальных сетях.

«Сам факт того, что нам удалось верифицировать ряд аккаунтов органов государственной власти, связанных с российским Крымом в Twitter, говорит о том, что мы умеем продвигать свой контент в новых видах медиа», ― заявил эксперт.

«При этом неадекватная реакция Украины на это событие только увеличивает количество подписчиков того же представительства МИД РФ в Симферополе. Украинские дипломаты, сами того не понимая, запускают эффект Барбары Стрейзанд. Наверное, они плохо учили политологию в университетах», ― подчеркнул собеседник издания.

Отметим, что украинский посол в США Владимир Ельченко направил обращение к руководству социальной сети, в котором сказано, что публичные страницы российской власти в Крыму «не могут обозначаться как официальные и легитимные».

Вместе с тем Иван Мезюхо оценил возможность верифицкации страниц официальных лиц Республики Крым и Севастополя. По его словам, теоретически такое может произойти, но эти же аккаунты могут быть помечены специальными обозначениями по примеру аккаунта Маргариты Симоньян или телеканала RTVI.

«По сути, эти пометки нарушают нормы демократии и ставят эти аккаунты в неравные возможности в части продвижения контента в сравнении с другими страницами. Поэтому я не исключаю как позитивного, так и негативного развития события. Мы должны быть к этому готовы, а альтернатива одна ― развивать свои социальные сети, которые будут популярны не только в рамках нашей страны и ближнего зарубежья, но и на Западе. Я думаю, что у нас есть все возможности для развития таких социальных площадок, потому что у нас есть и технологии, и мозги, и появляется желание для развития этой отрасли», ― подытожил крымский политолог Иван Мезюхо в разговоре с ФАН.

Ранее ФАН сообщал, что Крым остался непризнанным мировым сообществом после воссоединения с Россией в марте 2014 года из-за честной дипломатии Москвы.