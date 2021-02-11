«Им не придется пересиживать в подвалах бомбежки»: о детях Крымской весны

В марте 2021 года россияне отметят седьмую годовщину воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Общественники Западного Крыма решили отметить эту дату особенным образом, создав проект «Дети Крымской весны». Главными действующими лицами являются дети, рожденные в Крыму в 2014 году.

Идея реализации проекта «Дети Крымской весны» родилась у группы общественников при общении с детками. В многонациональном Крыму подрастает новое поколение, рожденное уже в России. О деталях рассказала ФАН одна из организаторов и идейный вдохновитель мероприятия Елена Сазонова, активиста из Евпатории — общепризнанного детского курорта.

«Я сама была на большом сроке беременности в начале 2014 года. Мы все были сильно напуганы событиями на Донбассе. Жуткие кадры с места военных событий, гибель мирного населения, стариков и детей Донецка и других населенных пунктов просто вводили в ступор. Я очень переживала за своего будущего ребенка. И когда в Крыму появились «вежливые люди» и прошел референдум, я почувствовала защищенность и надежду на мирную жизнь. Нас охраняли и защищали доброжелательные надежные люди. Появилась уверенность в том, что наши дети будут жить в мире, что у них будет нормальное жизнерадостное детство. Им не придется пересиживать в подвалах бомбежки и опасаться за свою жизнь. Мой ребенок родился в мирном российском Крыму, как и множество детей 2014 года рождения. Этот год я не забуду никогда», ― поделилась Елена.

Суть проекта состоит в том, чтобы показать, какие замечательные дети подрастают в уже российском Крыму. Основой являются креативные фотопортреты детей в интересных местах их проживания, а также видеоматериалы с рассказами юных граждан о своем родном крае, поселке, городе, о малой и большой Родине. Во время празднования годовщины воссоединения результаты работы и участников увидят в большинстве городов Крыма, где пройдут выставки и творческие встречи. Уже созданы тематические группы в социальных сетях, где можно следить за ходом реализации проекта, делиться идеями и мнениями.

Глава Уютненского сельского поселения Елена Осадчая поделилась с ФАН своим мнением относительно проекта и его важности для жителей Крыма.

«Я считаю проект важен и нужен, потому что такое историческое событие, которое произошло в марте 2014 года ― очень важная памятная дата, символ воли крымского народа, который отстоял свою свободу, свое право на выбор, свое будущее. И дети, которые родились в этот период, у меня ассоциируются с нежными крымскими подснежниками, которые первыми извещают о пробуждении природы и рождении новой жизни. Так для нас всех началась новая жизнь. Это самое значимое событие в истории Крыма», ― сказала Осадчая.

Глава Уютненского поселения также отметила, что новое поколение граждан Российской Федерации, в свидетельстве о рождении которых значится 2014 год ― это новая веха в истории Крыма, народ которого смог сделать правильный выбор и обеспечить счастливое будущее всем жителям полуострова, и особенно, детям.

«Я считаю, что этот проект просто обязан быть. Общественники, которые придумали его — большие молодцы. Я как глава поселения готова оказывать максимально возможную поддержку ребятам в освещении этого проекта по всем населенным пунктам Уютненского сельского поселения. Я надеюсь, что весь Крым включится в это мероприятие», — добавила Елена Осадчая.

Творческий процесс не прекращается ни на минуту. В результате общего обсуждения родился логотип, который создала фотограф проекта и Web — дизайнер Алиса Бадусова. Всего активное участие в создании проекта принимают девять населенных пунктов и десять общественных организаций.

Уже прошли съемки в селах Поповка, Новоозерное, Черноморское, Стерегущее. На ближайшее время запланированы съемки в Симферополе, Евпатории, Саках и селе Крайнем. ФАН будет следить за развитием уникального творческого проекта «Дети Крымской Весны».

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