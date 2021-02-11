Нам налоги, вам загрузку: зачем в России планируют легализовать частные мини-отели

Симферополь, 11 февраля. В Крыму есть множество частных малых средств размещения: квартиры, дома, мини-отели, однако большинство из них работают нелегально. Впрочем, это касается и других курортных регионов России: Карелии, Краснодарского края, Алтая, Ставрополья.

Известно, что Республика Крым стала инициатором такого проекта, как «гостевой дом», который подразумевает легализацию малых средств размещения, что даст собственникам таких объектов ряд преимуществ перед теми, кто будет работать в тени.

За счет этого они смогут, например, проводить безналичный расчет, пользоваться услугами туроператоров, что обеспечит им круглогодичную загрузку, а это очень важно для любого курорта. Известно, что на сегодняшний день только в Крыму насчитывается около 140 тысяч номеров, которые в будущем планируют вывести в легальное поле.

Эту ситуацию прокомментировал ФАН вице-президент организации «Опора России» Алексей Кожевников во время обсуждения «дорожной карты» выведения «гостевых домов» в легальное поле.

«Сегодняшняя проблема появилась из-за отсутствия государственного регулирования на туристическом рынке в части объектов размещения в жилом фонде», — сказал вице-президент организации «Опора России».

Также Кожевников добавил, что законопроекты по регулированию этой части рынка во многом уже разработаны, но движения по ним нет. Эта ситуация сказывается на той части бизнеса, которая работает или хочет, но не может работать в легальном поле. Данная ситуация привела к тому, что образовался большой «серый рынок», который не платит налоги и не отвечает за безопасность туристов. Кроме того, это не дает возможность собрать статистические данные, констатировал Алексей Кожевников.

Отметим, что сейчас Минкурортов Республики Крым при поддержке Ростуризма, а также совместно с Санкт-Петербургом, Алтайским, Ставропольским и Краснодарским краем проработали и инициируют введение понятия «гостевой дом». Часть регулирующих документов уже готова, однако работа по этому проекту еще не завершена, идут экспертные обсуждения.

Ранее ФАН сообщал, что в Крыму есть десятки программ по реабилитации россиян, которые переболели коронавирусом.