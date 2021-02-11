Ученые-медики рассказали о новых прорывных методиках лечения пациентов в Крыму

Симферополь, 11 февраля. Клеточные технологии в медицине активно используются в Крыму. Специалисты полуострова активно применяют современные методики для лечения пациентов с онкологией, сердечно-сосудистой патологией и урологическими заболеваниями.

Об этом рассказал заведующий кафедрой общей хирургии, анестезиологии-реаниматологии и скорой медицинской помощи Медакадемии им. С.И. Георгиевского Крымского федерального университета Вячеслав Михайличенко, передает корреспондент ФАН.

По его словам, в Крыму клеточные технологии активно используются в хирургии. Допустим, когда речь идет о проблемах у мужчин: после различных манипуляций или после того, как катетер долго стоял, появляется рубцевание и человек не может сходить в туалет и спокойно помочиться.

«И вот чтобы человеку не ставить трубку над лобком, через которую он будет опорожнять мочевой пузырь, существует ряд оперативных вмешательств, которую устраняют эту проблему. Например, добавляя клеточную терапию собственной клеткой человека, которая улучшает микроцеркуляцию в данной области и не позволяет рубцу развиваться», ― рассказал о помощи больным Вячеслав Михайличенко.

Также эти технологии используют при заболевании суставов, при лечении атрофических рубцов.

В сосудистой хирургии также используют клеточную технологию, рассказал на конференции сосудистый хирург высшей категории КММЦ св. Луки КФУ им. В.И. Вернадского Александр Цатурян. Он объяснил, что сейчас пациентам вводят химический препарат, который стимулирует рост сосудов. Однако если организовать банк клеток пациентов, то от химпрепаратов можно будет уйти.

«Мы хотим идти дальше и применять не только вещества, которые ты уколол, они подействовали и их эффект со временем пропал. Мы хотим вводить собственные клетки, которые этот эффект будут обеспечивать человеку всю жизнь. Если мы создадим культуру клеток конкретного пациента, он сможет обращаться к нам каждый сезон на доведение этих клеток, которые будут постоянно для него обновляться в его личной ячейке клеточного банка», — рассказал Александр Цатурян.

Также клеточные технологии в перспективе планируют использовать в Крыму при борьбе с онкологией. Допустим, удалив у человека опухоль, специалисты потом специально увеличивают количество опухолевых клеток, чтобы испытать на них химические препараты.

«То есть подбирают индивидуальную химиотерапию, либо же производят обучение с помощью определенных фракций крови клеток на данной опухолевой клетке, то есть создают такую как бы вакцину от рака. Это конечно трудоемкий процесс, и не сразу все получается, но это перспективное развитие науки в онкологии на полуострове», — подчеркнул Вячеслав Михайличенко на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Он также добавил, что операции с применением клеточных технологий уже активно проводятся на полуострове. Так, учеными-медиками КФУ им. Вернадского в прошлом году уже проведено около 50 подобных операций, и порядка 10 уже в этом году.

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