«Крым Украине не нужен»: Бутина рассказала о политических спекуляциях Киева

Симферополь, 11 февраля. Член Общественной палаты РФ Мария Бутина прокомментировала корреспонденту ФАН многочисленные спекуляции украинской стороны на тему политических преследований в Крыму.

По мнению Бутиной, Украине Крым не нужен, а многочисленные спекуляции на теме вымышленных политзаключенных на полуострове являются лишь способом привлечь финансовые средства и внимание США.

Бутина отметила, у нового президента США Джо Байдена есть очень серьезные проблемы с его сыном и с конфликтом, который образовался на Украине. Поэтому любые попытки политической спекуляции, а она рассматривает заявления Украины о политзаключенных в Крыму исключительно как политическую спекуляцию, не приведут ни к каким положительным для Украины результатам.

«Я думаю, что им было бы целесообразно посмотреть на собственные проблемы и наличие действительно огромного числа политических заключенных на территории этой страны. Например, когда людей привлекают к уголовным статьям на очень серьезные сроки — 12-15 лет лишения свободы по совершенно надуманным основаниям просто потому что люди съездили к своим родственникам через границу из Крыма на Украину. Это считаться нормальным не может, я думаю, что здесь нужно руководствоваться библейской истиной — сначала бревно из своего глаза, потом соринку в глазе соседа», — заявила Бутина в ходе пресс-конференции в Евпатории, посвященной презентации ее книги «Тюремный дневник».

Также она отметила, что сейчас тщательно работает над вопросом освобождения политзаключенных Украины в рамках своей программы «Своих не бросаем», которую она ведет совместно с RT и Общественной палатой РФ.

Ранее ФАН рассказывал, что Министерство культуры Украины добавило в свой черный список семь артистов из России, двое их них — актеры из фильма Крым.