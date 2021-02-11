Ростех. 2023. Ялта: новый медкомплекс выведет медицину в Крыму на новый уровень

Ялта, 11 февраля. Новый медицинский комплекс на территории курортной столицы Крыма появится уже в 2023 году. Всеми работами, начиная от проекта и заканчивая оснащением, будет заниматься дочерняя структура госкорпорации «Ростех» ― ООО «РТ-СоцСтрой».

Отметим, на сегодняшний день главный медицинский центр в Ялте — Ливадийская больница, как ее называют местные. Она является филиалом ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России в Крыму», который и стал заказчиком проекта.

Еще при Украине больницу пытались привести в порядок. Капитальный ремонт проводили в 2010 году и потратили на это 1,8 млн гривен. Однако большие изменения и переоснащение она претерпела к 2015 году, когда Крым уже вошел в состав России.

Где, что, сколько?

Планируется, что новый медицинский комплекс ФМБА появится в районе бывшего противотуберкулезного санатория имени Чехова (район улиц Мицко и Халтурина). Это место было выбрано под медкомплекс еще летом 2020 года. Здесь должны построить стационар, оснащенный самым современным оборудованием, где смогут одновременно проходить лечение 440 человек, к тому же будут обеспечены дополнительные 120 мест для дневного стационара.

Помощь окажут и взрослым, и детям. При этом обещают, что в медкомплексе установят оборудование в основном отечественного производства: это позволит уменьшить затраты на обслуживание и эксплуатацию в будущем.

В этом же районе построят несколько домов для медработников, а также местных жителей, которых расселят из аварийного жилья. Только на проектные работы потратят порядка 300 миллионов рублей. Визуальный концепт нового медкомплекса должен быть представлен до декабря этого года.

«Проектные работы должны быть сделаны в 2021 году, в 2022 — начато строительство, и к концу 2023 — объект должен быть сдан. Данный план отражен в поручении президента Российской Федерации», — сообщили в ФМБА.

Когда и кто?

В Ростехе уверяют, что, согласно поручению президента Владимира Путина, разработку проекта должны завершить в нынешнем году, в 2022 — начать строительство, и уже к концу 2023 года медицинский комплекс должны ввести в эксплуатацию.

У корпорации уже есть накопленный опыт создания подобных медучреждений.

«Структуры Ростеха построили в регионах России и оснастили под ключ 15 перинатальных центров, способных принимать более 45 тысяч рожениц в год, ведут строительство медицинских объектов в Севастополе и Твери», — добавили в корпорации.

Кстати, 20 лет назад в районе улицы Халтурина одна из турецких фирм пыталась построить медицинский центр, однако проект провалился.

Ранее ФАН сообщал, что в Симферополе недавно ввели в эксплуатацию 13-этажный Республиканский медицинский центр имени Семашко, на строительство которого власти потратили 11 миллиардов рублей.