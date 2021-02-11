Аксенов жестко отругал чиновников на совещании в Крыму по ФЦП

Симферополь, 11 февраля. Во время совещания по инфраструктурным проектам, которые реализуются в рамках Федеральной целевой программы, глава Республики Сергей Аксенов раскритиковал чиновников за неисполнение работ на объектах, а также пригрозил все же провести закупку GPS-трекеров.

Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов доложил главе РК Сергею Аксенову, что на сегодняшний день дефицит рабочих на некоторых объектах капитального ремонта объектов здравоохранения составляет 2500-3000 человек. По его словам, сейчас ведутся переговоры с коллегами из Южного федерального округа, чтобы мобилизовать туда подрядчиков.

«К сожалению, капитальный ремонт ― это такие виды работ, за которыми очередь никогда не стояла на строительном рынке. Работы низкомаржинальны», ― отметил Кабанов.

«Очередь, в смысле, там украсть много нельзя, или что? Хорошо, я понял, назовем это низкомаржинальные работы. Коллеги, что-то мы сделаем с низкомаржинальными работами?» ― задал серьезно вопрос Аксенов.

«Выбора нет, все сделаем», ― заявил вице-премьер.

«Коллеги, вы тогда определяйте, кому вы даете высокомаржинальные работы, значит, объединяйте их с объектами, пакетируйте, на которых невозможно много украсть. Не знаю, как еще назвать эту ситуацию, говорю просто русским языком. Сегодня, с учетом экономического кризиса, с учетом всей ситуации, компании и люди обеспечены на годы вперед работой, что еще нужно? Государство вкладывает большие деньги, на три года вперед можно обеспечить рабочими местами компании и так далее. Для любого предпринимателя это «золотое дно» на самом деле», ― констатировал Сергей Аксенов.

«В чем проблема, какие вопросы? Хотят сразу получить рентабельность в 50%, в этом весь секрет? Мобилизуйте подрядчиков, потому что задачи никто не снимал, поэтому давайте действовать более системно: пакетируйте объекты или бонусы какие-то давайте тем, кто занимается капитальным ремонтом. Если сделали на конец года и закончили объект, то дайте им в 2022 году крупный объект, на котором они смогут, простите за сленг, поправить свое положение», ― добавил глава Республики Крым.

Вместе с тем Аксенов отметил, что деньги на многие строительно-монтажные работы уже выделены, однако на реализацию самих объектов из-за плохой организации работы выйти до сих пор не получается. В связи с этим он напомнил, что уже предлагал провести закупку GPS-трекеров, чтобы отслеживать, были ли профильные чиновники на стройке или нет.

«Фоточки в соцсетях, конечно, хорошо, но результата это не приносит особо», ― констатировал он.

Решение о том, как будут в Крыму отслеживать чиновников по GPS-трекерам, примут до 16 февраля.

Ранее ФАН сообщал, что Федеральную целевую программу социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя продлили до 2025 года и увеличили сумму финансирования почти на 600 млрд рублей. До конца срока реализации ФЦП на территории полуострова будут построено более 550 объектов.