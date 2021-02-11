В Крыму рассказали о программах по реабилитации россиян после COVID-19

Симферополь, 11 февраля. Крым ведет активную работу по развитию программ оздоровительного туризма и корпоративного здоровья. Сейчас в республике реализуются десятки программ санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации для тех людей, которые перенесли коронавирус или просто хотят оздоровиться.

Более подробно об этом рассказал министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко, передает корреспондент ФАН. По его словам, еще весной 2020 года было понятно, что потребуется реабилитация, потому что коронавирус достаточно серьезное заболевание, поэтому уже тогда программы начали готовиться. Лечение заболеваний дыхательной системы ― это, по сути, одна из специализаций Крыма, что исторически доказано.

«Летом 2020 года первые три программы уже были запущены. На сегодняшний день в Крыму работает 1092 объектов размещения, из них 91 санаторий. При этом 73 санатория работали в летний сезон прошлого года, а в осенне-зимний период работу продолжил 71 санаторий, потому что спрос достаточно высокий. Порядка 40 санаторно-курортных организаций подготовили специализированные программы по реабилитации после COVID-19, и еще порядка 10 разрабатывают собственные программы с помощью, в том числе, наших исследовательских институтов. Программа рассчитана от 7 до 21 дня, стоимость в сутки составляет от 3500 рублей», ― сообщил глава Минкурортов РК.

Вадим Волченко отметил, что сами лечебные курсы включают в себя диагностические программы, индукционные, лечение, связанное с функцией дыхания, а также специфическая и неспецифическая реабилитация, которыми Крым тоже славится.

«Мы понимаем, что это одно из направлений, которое сегодня крайне важно. Сейчас у меня за окном +15 градусов, несмотря на февраль месяц, поэтому мы приглашаем всех в Крым и для реабилитации, и для профилактики общего состояния здоровья», ― констатировал министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

Напомним, ранее ФАН рассказывал о стратегических задачах, которые стоят перед Крымом по развитию внутреннего туризма, в том числе в осенне-зимний период. Стоит отметить, что перспективы у полуострова в этом направлении очень радужные.