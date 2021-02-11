Прокуратура взялась за проверку «распила» Пионерского парка под Ялтой

Ялта, 11 февраля. Застройку Пионерского парка в Алупке под Ялтой проверят сотрудники прокуратуры. Как стало известно ФАН, в прокуратуре Крыма отреагировали на публикации о происходящей застройке отелями земельных участков на территории Пионерского парка.

«Прокуратура организовала проверку исполнения требований земельного и градостроительного законодательства при планировании застройки территории Пионерского парка в пгт Алупка. В ходе проведения проверки будет дана оценка законности приобретения права собственности на земельные участки в границах парка и возможности осуществления строительных работ», — сообщили в прокуратуре.

Как ранее сообщал ФАН, земли парка еще при Украине разделили на участки: на некоторых уже давно выросли чьи-то дома и гостиницы, где-то — стройка только началась. Последнее и стало поводом для беспокойства местных жителей. Те обрались к местных властям с просьбой разобраться в ситуации. Как оказалось, еще 13 лет назад здесь под ИЖС выделили 12 земельных участков, у многих из низ уже несколько раз поменялись собственники.

Администрация Ялты кроме обращения в правоохранительные органы пообещала провести процедуру создания на территории парка особо охраняемой природной территории местного значения.

Отметим, более 40 лет назад на этом месте перезахоронили героев-освободителей от немецко-фашистских захватчиков, местные жители установили памятную стелу со звездой, высадили кипарисовые аллеи. Родственников захороненных здесь солдат найти не удалось.