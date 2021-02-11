Военные начали сворачивать мобильные госпитали в Симферополе и Ялте

Ялта, 11 февраля. Развернутые в кратчайшие сроки мобильные госпитали в Ялте и крымской столице Симферополе прекращают работу по оказанию помощи крымчанам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Медицинские специалисты Министерства обороны РФ завершили выполнение задач по оказанию помощи крымчанам в борьбе с коронавирусной инфекцией. В связи с этим завершена и работа мобильных госпиталей в Симферополе и Ялте. Хочу выразить искреннюю благодарность личному составу медицинских отрядов специального назначения Южного военного округа и Черноморского флота за оказание высококвалифицированной медицинской помощи крымчанам, за существенный вклад военных медиков в борьбу с пандемией!» — сказал Аксенов.

Поблагодарила военных медиков и глава Ялты Янина Павленко. Она отметила, что в особо сложное время для города, в новогодние праздники, военные помогли городским врачам в борьбе в пандемией. Учитывая то, что город посетили за январские праздники более 120 тысяч туристов, это поддержка была очень нужна.

Отметим, что два мобильных военных госпиталя в крымских городах развернули буквально за пару дней перед новогодними праздниками. В Ялте госпиталь появился на территории санатория Минобороны: его развернули силами медотряда Черноморского флота. В Симферополе военнослужащие установили госпиталь возле новой Республиканской клиники им.Семашко.

В Симферополе, как проверил корреспондент ФАН, мобильное медицинское подразделение вмещало 100 коек, было оборудовано несколько отделений: санитарно-эпидемиологическое, реанимационное отделение, лабораторный блок для исследования анализов и проб и отдельная ПЦР-лаборатория. Кроме того, госпиталь был оборудован аппаратами ИВЛ, рентген-аппаратами, аппаратами для ультра-звукового исследования, анализаторами крови.

Таким образом военные показали, как могут осуществлять помощь населению в мирное время.