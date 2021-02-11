ГЛОНАСС в деле: в Крыму началось внедрение «московской» системы оплаты проезда

Симферополь, 11 февраля. Директор предприятия «ГЛОНАСС-Крым» Олег Северненко в эксклюзивном интервью ФАН рассказал о практических преимуществах новой системы автоматизированной оплаты проезда, реализуемой сейчас на крымском полуострове.

Внедряемая его предприятием автоматизированная система контроля оплаты услуг перевозки (АСКОУП) превосходит действующую на данный момент в Крыму автоматизированную систему оплаты проезда (АСОП) по таким важным параметрам, как надежность и ремонтопригодность.

«Данное оборудование успешно работает в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде. Оно поставляется непосредственно на весь новый подвижной состав, который сейчас выпускается. Оборудование просто выше классом, чем то, которое сегодня стоит в большей части крымского транспорта. Допустим, если у вас головное устройство сегодня в автобусе замерзло, то у вас ничего на поручне не работает. На 1 января, например, выход подвижного состава был 40% — 60% не вышли, потому что оборудование не могли запустить. Он «висит», очень много транспорта сходит с линий. Например «Крымтроллейбус»: каждый день заходит несколько машин среди бела дня обратно в парк, потому что нет возможности обилетить пассажиров. А в нашем случае если одно вышло из строя, то два других работают», — пояснил директор ГЛОНАСС-Крым.

Информацию о многочисленных недостатках действующей системы АСОП в Крыму подтвердили в ГУП РК «Крымтроллейбус». По словам заместителя генерального директора по эксплуатации Николая Остюченко, система АСОП была внедрена в формате эксперимента. В ней много особенностей, которые неудобны водителю, из-за чего зачастую увеличивается время хода транспорта, особенно пригородного.

«Система сырая, ее внедрили не готовую, а экспериментальную. Вот этот эксперимент продолжается до сих пор. Водитель затрачивает слишком много времени, чтобы обилетить пассажира, из-за этого увеличилось время хода», — пояснил Остюченко.

По словам Северненко, система АСКОУП проверена временем и московскими нагрузками, значительно превышающими крымские показатели. Также в пользу данной системы говорит ее ремонтопригодность.

«В АСКОУП, если проблема какая-то возникла, просто ключом отщелкивается крышка, меняется «голова», информация перезагрузилась, и ты едешь дальше. А чтобы поменять ридер в АСОП (это провода, протяжка. — Прим. ФАН) все откручивать надо — это не пятиминутное дело. Это как магнитофон в машине. Есть такие, которые вытаскиваются, а есть такие, что половину «торпеды» разобрать надо», — пояснил он.

Еще одним немаловажным параметром является время проведения транзакции. В АСКОУП оно намного меньше, чем в АСОП, что приводит к образованию очередей и задержке транспорта. Также, по словам Северненко, если в АСОП одновременно к двум ридерам приложить карты, то скорость обработки данных существенно снится, или же одна их транзакций вовсе не пройдет.

Сейчас новая система работает в Севастополе и частично в Евпатории в местных трамваях. Вопрос введения в остальных городах пока остается открытым.

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