В Крыму показали, как полуостров защищен Россией от нежданных гостей

Украина предложила использовать Симферопольский район полетной информации (РПИ) для операций Североатлантического альянса. Данное предложение прозвучало во время встречи министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия с заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером.

«Принимая во внимание обновленный бюллетень EASA про безопасность полетов в Симферопольском районе полетной информации (РПИ) и отмену ограничения Федерального управления гражданской авиации США на полеты в Симферопольском РПИ, мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов и так далее. Надеемся на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией», — сообщает пресс-служба министра инфраструктуры Украины.

Совершенно очевидно, что подобные заявления — это очередное пустые слова Киева. Однако, чтобы не было даже попыток делать такие предложения, напомним, что именно защищает Крым и Севастополь от нежданных гостей.

Крым под защитой России

Напомним, что на сегодняшний день воздушное пространство Крыма прикрывает глубоко эшелонированная система ПВО. Первый эшелон состоит из четырех дивизионов ЗРК С-400 «Триумф». Они расположены в Феодосии, Евпатории, Севастополе и Джанкое.

Комплекс С-400 «Триумф» способен обнаружить цель на дистанции в 600 км и поразить на дистанции в 400 км на высоте до 185 км. Каждый дивизион имеет на вооружении 12 пусковых установок, способен отслеживать до 300 целей и одновременно атаковать 36 из них. В действительности это значит, что взлетевший в Киеве истребитель будет сразу же обнаружен, а на подлете к Одессе будет уже сбит.

Вторым эшелоном выступает «ТОР-2М». Он способен эффективно поражать цели на дистанции до 16 км и высоте до 11 км. Он эффективно защищает ЗРК С-400 «Триумф» от ударов крылатых ракет противника. И третьим эшелоном выступает ЗРК «Панцирь-СМ», способный поражать цели на дистанции 40 км на высоте 15 км.

Из открытых источников известно, что на сегодняшний день в Крыму дивизионы ЗРК С-400 «Триумф» прикрываются ЗРКП «Панцирь-СМ», а «ТОР-2М» несет боевое дежурство в Севастополе, прикрывая объекты города от ударов крылатых ракет вероятного противника.

Ранее ФАН сообщал, что эсминцы США покинули Черное море после маневров российских ракетоносцев.