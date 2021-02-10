«Обновленный» логотип Ялты с котом вызвал бурю эмоций у крымчан

Ялта, 10 февраля. Собственную идею с модернизированным логотипом Ялты на своей странице в соцсети показал Руслан Морозов из Крыма. В привычном и узнаваемом круге с чайкой на голубом фоне он нарисовал кота, отметив, что именно этого персонажа там не хватало. И с ним в комментариях люди согласились, потому что Ялта ― уже давно город котов.

Фантазии блогера позабавили крымчан, которые предложили добавить также к логотипу крокодила, пиво и дельфина. Но главной темой диалога стало, конечно же, обилие кошек на улицах, передает корреспондент ФАН.

«Как вы связываете Ялту с котом? Какие истории, может, легенды существуют по этому поводу? К чему кот? Потому что он красивый? Не пойму. Для многих собаки красивее…» ― пытается разузнать о смысле логотипа Алиса из Ялты.

Пока ФАН не удалось связаться с автором «обновленного» логотипа, однако крымчан эта идея заставила задуматься о количестве кошек в городе и отношению людей к ним. Большинство жителей полуострова знают о проблеме бродячих животных и их растущей численности. В Крыму климат позволяет жить кошкам в комфортных условиях, к тому же люди их постоянно подкармливают.

Котиков в Ялте, как и по всему южному Крыму, кормят исправно. Кто-то остатками обеда, кто-то ― специально купленным по этому случаю кормом. Город стал, своего рода, контактным зоопарком, когда можно взять любой корм и отправиться на прогулку по отлаженным на теплотрассах кошачьим кормушкам. Для многих мам в декрете это привычный маршрут для прогулки с ребенком. И кошкам хорошо, и людям спокойно, сделано доброе дело. Однако многим увеличивающееся количество пушистых во дворах не нравится, они требуют от неравнодушных горожан перестать их подкармливать.

«Бездомные животные ― это наша коллективная ответственность. Простерилизуйте хотя бы одну бездомную кошку. Если не для самих животных, то хотя бы для того, чтобы у вас во дворе меньше пахло «метками» и не плодились бездомные. За нас это никто не сделает, судя по всему», ― добавляет Лидия Джебисашвилли из Симеиза.

Однако вскоре частично проблема может быть решена: этим летом в Алуште должен появиться парк для бездомных кошек, где их будут стерилизовать, делать прививки и выпускать в питомник. В «Котопарк» можно будет как приносить, так и забирать из него животных. Всего там поселится порядка 500 хвостатых.