В Крыму пошутили над Украиной, показав «древнейшее на планете окаменевшее сало»

Симферополь, 10 февраля. Генеральный директор КРУ «Центральный музей Тавриды» Андрей Мальгин опубликовал пост на своей странице в Facebook, где показал «кусок ископаемого сала». В комментарии к посту он написал, что это «необычная находка, которая перевернет представления и вызовет дискуссии».

«Кусок ископаемого сала. Древнейшее на планете окаменевшее сало. Скоро на выставке», ― указано в записи.

В комментарии ФАН Андрей Мальгин объяснил, что на самом деле это камень и называется он оникс. По его словам, данный минерал довольно распространен в Крыму, а этот пост был сделан просто для привлечения внимания к минеральным богатствам республики.

«В комментариях, кстати, достаточно много всевозможных фотографий, когда минералы напоминают, в данном случае, ветчину или сало. Вообще, в целом, сходство различных минералов с явлениями из других типов реальности, они всегда привлекали людей. Например, сходство камня с человеком или животным, здесь же мы имеем схожесть со срезом продукта ― сала. Вообще ониксы бывают очень даже причудливые по формам, есть и такие, которые выглядят как полноценные картины», ― сказал генеральный директор КРУ «Центральный музей Тавриды».

Также в разговоре с ФАН Мальгин в шутливой форме оценил возможность хищения украинцами такого ценного экспоната у музея во время будущей выставки.

«Сделать это будет не так-то просто, потому что он у нас находится под стеклом и сигнализацией. Так что наше сало мы никому не отдадим. С другой стороны, могу сказать, что этот экспонат как раз свидетельствует о том, что сало появилось сначала у нас в Крыму, а потом где бы то ни было, по крайне мере эта находка может свидетельствовать именно об этом», ― сыронизировал собеседник издания.

Вместе с тем Андрей Мальгин напомнил, что на выставке, которая сейчас готовится в «Центральном музее Тавриды» и будет открыта в начале марта покажут и необычный оникс, а также большое количество разного рода других крымских минералов.

«В Сети скоро появится информация, когда точно эта выставка откроется», ― заявил генеральный директор КРУ «Центральный музей Тавриды».

По его словам, она будет посвящена геологии Республики Крым, там будет обновленная экспозиция, и каждый желающий сможет получить подробную информацию о минералогической коллекции музея, которая весьма значительна.

Напомним, ранее ФАН сообщил, что Украина нашла способ, как наказать Крым и Донбасс за любовь к России.