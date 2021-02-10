Стратегическая задача: в Крыму рассказали о планах по развитию туристической отрасли

Прошедший год стал тяжелым для Республики Крым в туристическом плане, поскольку сезон запустился с существенным запозданием ― только в июле. Однако даже этот факт не помешал республике получить прирост в валовом доходе от отрасли в два процента в прошлом году.

Как отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко, Крым стал единственным регионом, который смог добиться подобных результатов. И это с учетом того, что, по некоторым оценкам, в республику не приехало во время прошедшего сезона порядка миллиона туристов, передает корреспондент ФАН.

«Вообще, конечно, туристическая сфера в Крыму — стратегическая отрасль, которая и по мировым данным, и по нашим тоже, формирует вокруг себя порядка 50 отраслей. При этом есть вопрос обеспечения круглогодичности курортов, поскольку текущая рентабельность нам менее интересна, чем по году, потому что она позволяет и сохранять персонал, и обеспечить более выгодные условия при трудоустройстве. Также это и экономически более выгодно с точки зрения налоговых поступлений, которые на сегодняшний день составляют порядка 7,8% ВВП республики», — сказал он.

При этом мультипликативный эффект (инвестиции, приносящие доходы выше ожидаемых), по экспертным оценкам, составляет минимум 25-30% в свободном доходе Республики Крым, и это далеко не предел, добавил Волченко.

«В нашем ключевом показателе эффективности на 2024 год стоит 10 млн туристов и увеличение налоговых поступлений, которые сейчас составляют порядка 3,6 млрд рублей. Я думаю, как минимум, будет удвоение этих показателей. Что касается перспектив к 2030 году, то мы рассчитываем принимать в Крыму к этому времени уже порядка 16 млн гостей. В ближайшие годы мы рассчитываем получить до пяти тысяч дополнительных номеров, в течение пяти лет ― до 20 тысяч номеров», ― заявил министр курортов и туризма РК.

По его словам, Крым может это получить за счет нового строительства, что сейчас и происходит ― осваиваются новые территории в рамках туристических кластеров. Также идет реновация существующего номерного фонда, потому что многие санатории достались из советского периода, естественно, при Украине в них ничего не вкладывалось. Кроме того, есть варианты по тем объектам, которые сегодня просто законсервированы.

«Еще одна важная точка для роста ― это легализация так называемых малых средств размещения. Данная проблема не уникальна для Крыма, поскольку она наблюдается и в других курортных регионах страны. По нашим подсчетам, порядка семи тысяч средств размещения в малых отелях мы можем ввести в легальный оборот, это, по самым скромным расчетам, около 140 тысяч номеров ― это очень серьезный ресурс, который уже проинвестирован», ― рассказал министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

Известно, что сейчас власти Крыма совместно с Ростуризмом рассматривают возможность внесения поправки в федеральный закон о туризме, чтобы внести туда понятие «гостевой дом», что позволит владельцам мини-отелей легально вести бизнес, сотрудничать с туроператорами, проводить безналичный расчет и так далее.

После внесения правок в закон номерной фонд не только в Крыму, но и в других российских регионах значительно увеличится, что, в свою очередь, положительно скажется на развитии туристической отрасли в целом по стране. Поэтому эксперты называют эти правки стратегической задачей.

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