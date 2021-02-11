Уникальная российская технология: в Крыму начали делать эколавочки из пакетов и песка

Симферополь 11 февраля. В крымской столице установили первую полимерпесчаную лавочку, созданную по уникальной отечественной технологии. Об уникальных свойствах новой уличной мебели корреспонденту ФАН рассказала директор экопроизводства «Умная SREDA» в Крыму Алла Нырова.

В недавно реконструированном парке «Лидерский», недалеко от Дома культуры профсоюзов, администрация установила первую в городе эколавочку, изготовленную в рамках отечественного проекта «Умная SREDA». Уникальная российская технология позволяет из пластиковых пакетов, одноразовой посуды и прочих пластиковых предметов с добавлением речного песка производить прочные износостойкие лавочки с пожизненным сроком службы.

По словам директора экопроизводства «Умная SREDA» в Крыму Аллы Ныровой, в производстве используется пластик второй и четвертой категории. В эту категорию попадают дробленые ящики из-под фруктов, канистры, полиэтиленовые пакеты и стретч-пленка. Все это перемешивается с обычным речным песком, а после изготовления на изделие наносится жаростойкая краска.

«Здесь важно отметить, что мы делаем не пластиковые изделия, а полимерпесчаные, это совсем другой материал, в процессе создания которого каждая песчинка обволакивается полимером и получается высокоармированная смесь. Такой материал сравним по своим характеристикам и с деревом, и с бетоном, но имеет преимущества перед обоими: не боится солнца, ветра, воды (в том числе соленой), не трескается на морозе, не нуждается в ежегодной покраске. Кроме того, изделия из такого материала имеют большой вес: одна скамейка весит порядка 200 кг, что важно для уличной мебели», — пояснила Алла Нырова.

По словам производителей, конструкция обладает высокой прочностью и если она не будет подвергаться целенаправленному уничтожению, сможет прослужить как минимум в четыре раза дольше обычных деревянных лавочек. Если говорить о стоимости, то 16 900 стоит полутораметровая лавочка и 19 900 — двухметровая. Обычные же чугунные скамейки стоят от 15 тысяч до 60 тысяч рублей.

Кроме того, важной особенностью полимерпесчаных изделий является их высокая ремонтопригодность. По словам представителей компании, сломанные лавочки можно с легкостью отправить на завод для переплавки, и уже в скором времени получить обратно отреставрированное изделие.

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