Гонщикам не до смеха: скорость движения по Крымскому мосту решили не увеличивать



Керчь, 10 февраля. В Крыму пока не планируется увеличивать скорость движения по Крымскому мосту. Об этом рассказал начальник УГИБДД МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко во время пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

На данный момент на трассе автомобилисты могут ездить по мосту со скоростью 90 километров в час, однако многие из них считают, что необходимо разрешить двигаться быстрее.

«Непонятно, к чему условности, там и так все едут существенно быстрей, чем 90, все условия для этого есть — хорошее покрытие, отличная видимость. Из-за того что камеры там сейчас работают в тестовом режиме, то каждый раз проезд по мосту как лотерея — попадешься или нет», — рассказал ФАН водитель автотранспортной компании, который пересекает Крымский мост несколько раз в неделю.

Именно тестовая работа камер, а также неполный ввод в эксплуатацию всей трассы «Таврида» не позволяют повысить разрешенную скорость на отдельном ее участке, то есть на Крымском мосту.

«Я не хочу использовать этот термин, но допустимая скорость там 110 километров в час. Трасса «Таврида» сейчас стала федеральной трассой, и как только она будет оборудована техническими средствами полностью по всей своей протяженности, тогда будет рассмотрен вопрос об увеличении скорости движения», — пообещал Анатолий Борисенко.

Он также заверил, что когда на трассе начнут работать стационарные камеры фиксации нарушения, с нее уберут и треноги — мобильные пункты фиксации. «Играть в ловушки» с автомобилистами, то есть устанавливать треноги сразу за стационарными камерами, тоже не планируют.

Ранее ФАН рассказывал, как водители Крыма «борются» с треногами на дорогах.