В развитие уникального винзавода «Коктебель» инвестор вложит 1,4 млрд рублей

Коктебель, 10 февраля. Инвестиции в развитие Крыма ежегодно увеличиваются. На сегодняшний день Правительством Республики Крым рассматривается более 20 новых инвестиционных проектов для развития полуострова на общую сумму почти 20 млрд рублей.

Практически каждый из этих проектов подразумевает строительство социальной инфраструктуры и создание новых рабочих мест. Например, на территории Симферопольского района уже реализуется один инвестиционный проект, в рамках которого построен мультибрендовый автосалон. Вместе с тем инвестор создал 70 рабочих мест, а также помог жителям сел Укромное и Совхозное, отремонтировав в одном поселении клуб, а в другом запроектировал канализацию. За счет подобных проектов правительству республики удастся гораздо быстрее добиться развития социальной сферы на полуострове.

Отметим, больше всего в Республике Крым инвесторов привлекают такие отрасли, как промышленность и логистика, виноделие, курортная сфера, транспорт и сельское хозяйство. На сегодняшний день одним из важных проектов является развитие винзавода «Коктебель». Крупное инвестиционное соглашение о его совершенствовании было достигнуто еще в 2014 году.

Соглашение заключили на 1,4 млрд рублей между ООО «Завод марочных вин Коктебель» и Советом министров Республики Крым. Всего за 16 лет — до 2030 года — инвестор обязан развить предприятие и создать не менее 450 рабочих мест. При этом основная часть инвестсоглашения уже выполнена.

Как сообщила ФАН менеджер проекта Инна Голева, инвестор реализует план по восстановлению и модернизации производственного комплекса завода марочных вин «Коктебель» и выводу его на уровень современного высокопроизводительного предприятия с 2016 года.

«За пять лет инвестор значительно улучшил состояние завода, обновил и увеличил производственные мощности. Сегодня общая площадь виноградников составляет порядка 1,150 га. Работает новый купажный цех емкостью 100 тысяч дал, закуплены новая линия розлива и другое оборудование. В проект вложено уже почти 900 млн рублей. Ведется постоянная модернизация производственного процесса, выпущена новая линейка вин», — заявила Инна Голева в комментарии ФАН.

Известно, что в Крыму сейчас прорабатывается вопрос создания особых административных районов (ОАР), это позволит крупным компаниям и бизнесменам, в том числе зарубежным, инвестировать в различные проекты в республике. Главная особенность ОАР заключается в том, что информация о вложениях будет полностью конфиденциальна. Сейчас для этого разрабатывается специальный законопроект, в котором будут указаны сферы, куда смогут инвестировать участники ОАР, а также минимальная сумма захода.

Напомним, ранее ФАН рассказывал об уникальности винзавода «Коктебель», который находится в Крыму.