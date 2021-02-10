В Крыму решили разобраться с вызвавшей недоумение развязкой у медцентра Семашко

Симферополь, 10 февраля. Новый разворот возле медицинского центра имени Семашко запустят на этой неделе. О том, как будет организована транспортная развязка у нового медцентра, рассказал начальник УГИБДД МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко. Он напомнил, что сейчас к больнице уже начали курсировать семь городских автобусов, передает корреспондент ФАН.

«Из-за того, что туда будут ходить новые автобусы, возникли трудности. Автобусу приходилось ехать дальше, разворачиваться, а пешеходам идти почти 100-150 метров вдоль проезжей части на неосвещенном участке», — рассказал Борисенко.

Совместно с министерством транспорта и представителями управления медицинского центра было выработано новое решение по организации движения вокруг учреждения.

«Сейчас там будет перекресток, будет светофорный полноценный объект, и автобус станет проходить вдоль площадки, заворачивать на площадку и выходить через светофор», — пояснил Борисенко на пресс-конференции.

Он добавил, что всех граждан, которые едут в больницу, будут высаживать на новой дороге. Им не придется переходить проезжую часть, а больница будет рядом. Также планируется организовать оповещение посетителей медицинского учреждения о времени, которое осталось до подхода нового автобуса.

До сегодняшнего дня при выезде из медцентра необходимо было проехать в сторону Джанкоя порядка шести километров до первого разворота, чтобы вернуться в Симферополь, это вызывало недовольство среди пассажиров и водителей.

Ранее глава комитета Госсовета РК по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Леонид Бабашов заявил, что такая транспортная развязка возле медучреждения недопустима.

На строительство 13-этажного лечебно-диагностического корпуса республиканской клинической больницы имени Семашко в Симферополе потратили 11 миллиардов рублей, работы велись четыре года.