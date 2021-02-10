ФАН узнал, чем для Севастополя важен отдельный орган власти на Северной стороне

Севастополь, 10 февраля. В Севастополе на северной стороне Нахимовского района создадут новый муниципалитет по просьбе самих жителей. Это поможет развиться району, а также упростит доступ к государственным услугам горожан, которые до этого были вынуждены обращаться в органы власти, которые находятся на южной стороне Севастополя.

Создание муниципалитета на Северной стороне

Более подробно об этом рассказал директор департамента внутренней политики Севастополя Сергей Бездольный. По его словам, создание отдельного муниципалитета на территории Нахимовского района ― это серьезное решение, которое долго прорабатывалось и обсуждалось в городе общественностью на разных площадках, причем инициатива поступала, прежде всего, от самих жителей района, передает корреспондент ФАН.

«Важность этого решения заключается в том, что проблематика уже выведена на уровень принятия решения с экспертного уровня обсуждений, консультаций, то есть теперь остаются только процедурные вопросы, которые приведут к созданию самостоятельного муниципалитета на северной стороне», ― сказал он.

Решать будут жители района

Бездольный напомнил, что с инициативой о создании отдельного муниципалитета жители северной стороны обращались длительное время. Поэтому накануне глава Нахимовского муниципалитета высказал инициативу о создании в этом районе отдельного муниципалитета. В связи с этим на ближайшей сессии совет Нахимовского муниципального округа теперь процедурно рассмотрит данную инициативу и назначит дату общественных слушаний.

«Безусловно, во время слушаний будут учтены все мнения, которые теперь есть уже официально на стадии принятия решения. После этого будут решены процедурные вопросы, которые позволят с правовой точки зрения оформить муниципалитет на северной стороне. Процедура создания муниципалитета затягиваться не будет. В сентябре будут проведены выборы, которые планируются проводить уже в новом муниципалитете, а кто его возглавит ― решат в результате выборов сами жители», ― отметил директор департамента внутренней политики Севастополя.

Для чего это нужно?

По словам Сергея Бездольного, вся экономическая активность, досуг, отдых, развлечения, учеба, внеклассные занятия для жителей северной стороны были неразрывно связаны с южной стороной Севастополя. Это произошло после известных событий ― прекращения работы крупных предприятий на северной стороне, из-за чего ее развитию не уделялось столько внимания, сколько она того заслуживала, добавил он.

«Этому во многом способствовало также и то обстоятельство, что не была локализована власть на территории северной стороны, доступность любых государственных услуг была низкой, хотя, безусловно, внимание власть обращала наравне со всеми. Конечно, географический фактор очень велик, территория Нахимовского муниципалитета разделена севастопольской бухтой и транспортной составляющей, что тоже имеет большое значение. В связи с этим поднимались вопросы и были многочисленные обращения как к муниципалитету, так и к органам власти о создании местной власти на северной стороне ― они и стали основой для принятия такого решения. Важно, что единственная правильная основа для принятия любых решений ― это инициатива самих жителей», ― подчеркнул чиновник.

Сколько будет депутатов?

Бездольный отметил, что вопрос структуры органа власти будет еще прорабатываться.

«Безусловно, есть критерии, которыми устанавливается количество депутатов. Сейчас могу сказать, что минимальное число депутатов, которое возможно, ― десять человек».

Что изменится для жителей северной стороны?

По словам директора департамента внутренней политики Севастополя, кроме доступности органов власти, это вопрос дополнительного импульса для развития территорий, который должен постоянно поддерживаться каким-то «драйвером», и органы власти могут этим «драйвером» послужить.

«Потому что территория, обладает колоссальным потенциалом и требует развития, долгой и кропотливой профессиональной работы. Поэтому, прежде всего, это место для работы, экономической активности, для досуга, отдыха, занятия детей спортом. Все это должно появиться на северной стороне под контролем местных властей», ― констатировал Сергей Бездольный.

Отметим, что жителям северной стороны Севастополя можно добраться до южной стороны только на пароме, который от каждой стороны отходит раз в час, либо на транспорте. В таком случае путь замет около 30-40 минут. Предполагается, что новый муниципалитет объединит такие территории, как площадь Захарова, Любимовка, совхоз имени Софьи Перовской, микрорайоны Голландия и Мекензиевы горы.

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