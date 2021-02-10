Симферополь, 10 февраля. За прошлый год в Крыму снизилась аварийность на автодорогах. Об этом рассказал начальник УГИБДД МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко во время пресс-конференции 10 февраля, передает корреспондент ФАН.

Он подчеркнул, что чаще всего смертельные ДТП происходят ночью — плохое освещение кардинально влияет на обзор на трассе.

«Всего за 2020 год произошло 1693 аварии, в них погибло 265 человека, в основном смертельные пришествия происходило в темное время суток», — сообщил Анатолий Борисенко.

В этом году на крымских дорогах уже погибли 12 человек.

«Среди них такой случай, когда племянница с тетей переходили дорогу, где был надземный переход. Племянница пошла по нему, а тетя отказалась, перелезла через парапет — и в итоге смертельный случай», — добавил Борисенко.

Он еще раз подчеркнул, что пешеходам ночью следует носить светоотражающие элементы на одежде, и более бдительно соблюдать правила дорожного движения.

Ранее ФАН сообщал, что на прошлой неделе в Симферополе произошло смертельное ДТП: мужчине от удара оторвало конечности.